Сооснователь «Яндекса» Волож заявил об окончательном разрыве с Россией

Волож рассказал, что у него нет связей с Россией (архивное фото)
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил об отсутствии у него каких-либо связей с РФ. Об этом он рассказал в интервью журналистам.
«Мы настолько прозрачны, насколько это возможно, — иначе никто из наших деловых партнеров не стал бы с нами разговаривать. Сегодня у нас нет никаких связей с Россией», — передает Spiegel слова Воложа.
Ранее бывший гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож сообщил об уходе из компании, которой управлял 25 лет. Летом 2022 года он попал под санкции шестого пакета Евросоюза (ЕС). Позднее Воложа исключили из санкционного списка.
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