Челябинский депутат призвал горожан сообщать о проблемных междворовых проездах

22 июля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Виген Мхитарян израсходовал тысячу тонн асфальтовой срезки на ремонт дворов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский депутат Виген Мхитарян предложил жителям Тракторозаводского района способ, с помощью которого можно отремонтировать проблемные междворовые проезды. Как сообщил депутат URA.RU, организовать такой ремонт можно через оперативный сбор заявок в соцсетях. «Еще весной в социальных сетях мы объявили сбор заявок на ремонт дорог во дворах. Заявки принимались до 12 мая. В начале июля работы практически по всем из них выполнены. Заявки продолжают поступать мы сейчас думаем о продолжении ремонтных работ», — рассказал Мхитарян. По словам депутата, именно прямой контакт с населением через соцсети дает возможность быстро проводить ремонт проблемных участков, организуемый силами депутатской команды. На данный момент удалось благоустроить проезды в 23 дворах с использованием асфальтовой крошки. В 12 дворах произведен ямочный ремонт. Только с начала года на ремонт дворов было ушло тысяча тонн асфальтовой срезки. Именно из Тракторозаводского района к началу марта в мэрию Челябинска поступало больше всего жалоб на состояние дорог. В том числе и по межквартальным и внутридворовым проездам. Об этом на аппаратном совещании 19 марта сообщил вице-мэр Валерий Смирнов. Мэр Челябинска Наталья Котова дала поручение провести инвентаризацию проблемных участков, чтобы за лето привести все порядок. Виген Мхитарян отремонтировал тротуар и парковку в местной цервки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский депутат Виген Мхитарян предложил жителям Тракторозаводского района способ, с помощью которого можно отремонтировать проблемные междворовые проезды. Как сообщил депутат URA.RU, организовать такой ремонт можно через оперативный сбор заявок в соцсетях. «Еще весной в социальных сетях мы объявили сбор заявок на ремонт дорог во дворах. Заявки принимались до 12 мая. В начале июля работы практически по всем из них выполнены. Заявки продолжают поступать мы сейчас думаем о продолжении ремонтных работ», — рассказал Мхитарян. По словам депутата, именно прямой контакт с населением через соцсети дает возможность быстро проводить ремонт проблемных участков, организуемый силами депутатской команды. На данный момент удалось благоустроить проезды в 23 дворах с использованием асфальтовой крошки. В 12 дворах произведен ямочный ремонт. Только с начала года на ремонт дворов было ушло тысяча тонн асфальтовой срезки. Именно из Тракторозаводского района к началу марта в мэрию Челябинска поступало больше всего жалоб на состояние дорог. В том числе и по межквартальным и внутридворовым проездам. Об этом на аппаратном совещании 19 марта сообщил вице-мэр Валерий Смирнов. Мэр Челябинска Наталья Котова дала поручение провести инвентаризацию проблемных участков, чтобы за лето привести все порядок.