Челябинский депутат призвал горожан сообщать о проблемных междворовых проездах

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Мхитарян Виген. Челябинск, мхитарян виген
Виген Мхитарян израсходовал тысячу тонн асфальтовой срезки на ремонт дворов Фото:

Челябинский депутат Виген Мхитарян предложил жителям Тракторозаводского района способ, с помощью которого можно отремонтировать проблемные междворовые проезды. Как сообщил депутат URA.RU, организовать такой ремонт можно через оперативный сбор заявок в соцсетях.

«Еще весной в социальных сетях мы объявили сбор заявок на ремонт дорог во дворах. Заявки принимались до 12 мая. В начале июля работы практически по всем из них выполнены. Заявки продолжают поступать мы сейчас думаем о продолжении ремонтных работ», — рассказал Мхитарян.

По словам депутата, именно прямой контакт с населением через соцсети дает возможность быстро проводить ремонт проблемных участков, организуемый силами депутатской команды. На данный момент удалось благоустроить проезды в 23 дворах с использованием асфальтовой крошки. В 12 дворах произведен ямочный ремонт. Только с начала года на ремонт дворов было ушло тысяча тонн асфальтовой срезки.

Именно из Тракторозаводского района к началу марта в мэрию Челябинска поступало больше всего жалоб на состояние дорог. В том числе и по межквартальным и внутридворовым проездам. Об этом на аппаратном совещании 19 марта сообщил вице-мэр Валерий Смирнов. Мэр Челябинска Наталья Котова дала поручение провести инвентаризацию проблемных участков, чтобы за лето привести все порядок.

Мхитарян Виген. Челябинск
Виген Мхитарян отремонтировал тротуар и парковку в местной цервки
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Челябинский депутат Виген Мхитарян предложил жителям Тракторозаводского района способ, с помощью которого можно отремонтировать проблемные междворовые проезды. Как сообщил депутат URA.RU, организовать такой ремонт можно через оперативный сбор заявок в соцсетях. «Еще весной в социальных сетях мы объявили сбор заявок на ремонт дорог во дворах. Заявки принимались до 12 мая. В начале июля работы практически по всем из них выполнены. Заявки продолжают поступать мы сейчас думаем о продолжении ремонтных работ», — рассказал Мхитарян. По словам депутата, именно прямой контакт с населением через соцсети дает возможность быстро проводить ремонт проблемных участков, организуемый силами депутатской команды. На данный момент удалось благоустроить проезды в 23 дворах с использованием асфальтовой крошки. В 12 дворах произведен ямочный ремонт. Только с начала года на ремонт дворов было ушло тысяча тонн асфальтовой срезки. Именно из Тракторозаводского района к началу марта в мэрию Челябинска поступало больше всего жалоб на состояние дорог. В том числе и по межквартальным и внутридворовым проездам. Об этом на аппаратном совещании 19 марта сообщил вице-мэр Валерий Смирнов. Мэр Челябинска Наталья Котова дала поручение провести инвентаризацию проблемных участков, чтобы за лето привести все порядок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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