Челябинцам назвали район с самыми разбитыми дорогами в городе

Глава города подчеркнула, проблемные участки необходимо привести в порядок за лето Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больше всего обращений по ремонту дорог в мэрию Челябинска поступает из Трактрозаводского района. Об этом на аппаратном совещании 19 марта сообщил вице-мэр Валерий Смирнов.

«За неделю челябинцы прислали в мэрию больше 2,6 тысячи обращений. Вопросы, больше всего волнующие горожан — это уборка наледи с тротуаров и придомовых территорий, а также строительство и ремонт дорог. Наибольшее количество обращений по ремонту дорог из Трактрозаводского района», — сообщил Смирнов. Прямой эфир с выступлением Котовой проходил на региональных каналах.

В свою очередь, глава Челябинска Наталья Котова распорядилась о том, чтобы продолжать работу над перечнем проблемных участков в городе. Она подчеркнула, необходимо провести их инвентаризацию, дороги нужно будет привести в порядок за лето.

«Напоминаю о том, что инвентаризацию продолжаем проводить по ямам, по проседанию грунта, которое влечет за собой изменение дорожного полотна. Готовимся активно к летнему дорожно-строительному сезону», — подчеркнула глава Челябинска.

Как сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, в городе на данный момент проводится текущий ремонт дорог холодными смесями. За две недели привели в порядок 855 квадратных метров покрытия. Ксензов отметил, что работа по ремонту дорог холодными смесями будет продолжена до выпуска асфальтобетонными заводами уже горячих смесей для нормального текущего ремонта.