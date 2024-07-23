Силовики попросили Госдуму отложить запрет на наркопропаганду в литературе

Госдума рассматривает перенос реализации законов о наркопропаганде на 2025 год
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Законопроекты о пропаганде наркотиков в литературе и искусстве будут реализованы 1 сентября 2025 года
Законопроекты о пропаганде наркотиков в литературе и искусстве будут реализованы 1 сентября 2025 года Фото:

Госдума рассматривает перенос даты вступления двух законов о наркопропаганде в литературе и искусстве до 1 сентября 2025 года после запроса правоохранительных органов об отсрочке их реализации, сообщили журналисты. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).

«Все службы не успели бы начать работать согласно новым нормам, если бы они вступили в силу раньше», — сообщил Синельщиков. Его слова передает «Ведомости». 

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству после третьего чтения 18 июля предложил перенести дату вступления в силу этих двух законопроектов. Они вводят уголовное и административное наказание за пропаганду наркотиков в литературе и других сферах. Изначально планировалось, что нормы вступят в силу 1 июня 2025 года, но предложено отложить их реализацию до 1 сентября 2025 года.

Федеральные министерства, в том числе Минцифры, также выступили с просьбой об отсрочке. Они аргументировали это необходимостью обеспечить полную готовность отрасли к реализации поправок, как сообщил представитель пресс-службы комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что закон о запрете наркопропаганды в литературе не затронет известные классические произведения. На данный момент продолжается доработка инициативы, потому что запрет не должен уничтожить смысл произведений русской и мировой литературы, пишет "Национальная служба новостей". 

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Госдума рассматривает перенос даты вступления двух законов о наркопропаганде в литературе и искусстве до 1 сентября 2025 года после запроса правоохранительных органов об отсрочке их реализации, сообщили журналисты. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ). «Все службы не успели бы начать работать согласно новым нормам, если бы они вступили в силу раньше», — сообщил Синельщиков. Его слова передает «Ведомости».  Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству после третьего чтения 18 июля предложил перенести дату вступления в силу этих двух законопроектов. Они вводят уголовное и административное наказание за пропаганду наркотиков в литературе и других сферах. Изначально планировалось, что нормы вступят в силу 1 июня 2025 года, но предложено отложить их реализацию до 1 сентября 2025 года. Федеральные министерства, в том числе Минцифры, также выступили с просьбой об отсрочке. Они аргументировали это необходимостью обеспечить полную готовность отрасли к реализации поправок, как сообщил представитель пресс-службы комитета Госдумы по охране здоровья. Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что закон о запрете наркопропаганды в литературе не затронет известные классические произведения. На данный момент продолжается доработка инициативы, потому что запрет не должен уничтожить смысл произведений русской и мировой литературы, пишет "Национальная служба новостей". 
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