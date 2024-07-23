Мать свердловчанки, душившей сына из мести мужу, вступилась за нее

За жительницу Каменска-Уральского (Свердловская область) Дарью Р., которая на видео душила маленького сына из мести мужу, вступилась ее мать Ирина. Женщина рассказала, что ее дочь ничего плохого не совершала, а просто делала вид удушения.
«Ничего такого она не делала. Ничего такого не совершала. Просто руки приставила, как будто душит. Конечно, я ее за это ругала. Разговаривала. Но как я могу против своего ребенка что-то сказать? Она вроде все поняла и осознала», — передает E1.ru слова Ирины.
Мать пояснила, что была уверена в хороших отношениях между Дарьей и ее мужчиной. «Но от следователей я знаю, что у них якобы было не все гладко», — отметила Ирина.
Громкий скандал начался из-за видео, которое появилось в социальных сетях. На кадрах Дарья сжимает горло своему маленькому сыну. Как оказалось, видео сделано из мести супругу, который, предположительно, ушел из семьи после конфликта. Молодая мать таким образом пыталась вернуть мужа обратно. Позже выяснилось, что видео было сделано год назад. Однако против матери возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ.
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