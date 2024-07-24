К тушению пожара в московском жилом доме хотят привлечь авиацию

Подробности происшествия и данные о пострадавших устанавливаются
Крупный пожар, начавшийся в жилом доме на юго-западе столицы, может потребовать использования авиации для тушения. Об этом сообщили оперативные службы.
«Авиацию могут привлечь к тушению крупного пожара в жилом доме на юго-западе Москвы», — сообщили службы. Их слова передает ТАСС.
Огонь охватил два этажа и чердачное помещение, затрагивая площадь в 2000 квадратных метров. Эвакуированы 34 человека. Более 150 спасателей и 46 единиц техники задействованы в тушении. Подробности происшествия и данные о пострадавших устанавливаются.
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