К тушению пожара в московском жилом доме хотят привлечь авиацию

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Подробности происшествия и данные о пострадавших устанавливаются
Подробности происшествия и данные о пострадавших устанавливаются Фото:

Крупный пожар, начавшийся в жилом доме на юго-западе столицы, может потребовать использования авиации для тушения. Об этом сообщили оперативные службы.

«Авиацию могут привлечь к тушению крупного пожара в жилом доме на юго-западе Москвы», — сообщили службы. Их слова передает ТАСС.

Огонь охватил два этажа и чердачное помещение, затрагивая площадь в 2000 квадратных метров. Эвакуированы 34 человека. Более 150 спасателей и 46 единиц техники задействованы в тушении. Подробности происшествия и данные о пострадавших устанавливаются.

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Крупный пожар, начавшийся в жилом доме на юго-западе столицы, может потребовать использования авиации для тушения. Об этом сообщили оперативные службы. «Авиацию могут привлечь к тушению крупного пожара в жилом доме на юго-западе Москвы», — сообщили службы. Их слова передает ТАСС. Огонь охватил два этажа и чердачное помещение, затрагивая площадь в 2000 квадратных метров. Эвакуированы 34 человека. Более 150 спасателей и 46 единиц техники задействованы в тушении. Подробности происшествия и данные о пострадавших устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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