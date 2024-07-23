В Первоуральске (Свердловская область) следователи СКР и прокуроры проверяют обстоятельства дела воспитательницы, которую обвинили в избиении ребенка-заики в детсаду «Рябинка». Об этом рассказали в пресс-службах региональных ведомств.
«В рамках проверки следователем СКР проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ситуации, по итогам проверки будет принято процессуальное решение», — следует из сообщения. Проверка организована по статье 116 УК РФ (побои).
Прокуратура также выясняет обстоятельства произошедшего. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили правоохранители.
Родители узнали об избиениях после того, как дети стали отказываться идти в сад. Позже воспитательницу уволили после коллективной жалобы. В свою очередь женщина пояснила, что била детей слегка рукой за непослушание.
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