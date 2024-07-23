23 июля 2024

СК и прокуратура начали проверку после избиения малыша в детсаду Первоуральска

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики установят обстоятельства инцидента в детсаду
Силовики установят обстоятельства инцидента в детсаду Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) следователи СКР и прокуроры проверяют обстоятельства дела воспитательницы, которую обвинили в избиении ребенка-заики в детсаду «Рябинка». Об этом рассказали в пресс-службах региональных ведомств.

«В рамках проверки следователем СКР проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ситуации, по итогам проверки будет принято процессуальное решение», — следует из сообщения. Проверка организована по статье 116 УК РФ (побои).

Прокуратура также выясняет обстоятельства произошедшего. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили правоохранители.

Родители узнали об избиениях после того, как дети стали отказываться идти в сад. Позже воспитательницу уволили после коллективной жалобы. В свою очередь женщина пояснила, что била детей слегка рукой за непослушание.

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В Первоуральске (Свердловская область) следователи СКР и прокуроры проверяют обстоятельства дела воспитательницы, которую обвинили в избиении ребенка-заики в детсаду «Рябинка». Об этом рассказали в пресс-службах региональных ведомств. «В рамках проверки следователем СКР проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ситуации, по итогам проверки будет принято процессуальное решение», — следует из сообщения. Проверка организована по статье 116 УК РФ (побои). Прокуратура также выясняет обстоятельства произошедшего. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили правоохранители. Родители узнали об избиениях после того, как дети стали отказываться идти в сад. Позже воспитательницу уволили после коллективной жалобы. В свою очередь женщина пояснила, что била детей слегка рукой за непослушание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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