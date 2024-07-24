В самолете "Уральских авиалиний" сломали инвалидную коляску уроженки Березовского (Свердловская область) Ксении Каминской примерно за 300 тысяч рублей, которая 23 июля полетела в Москву к подруге. Прилетев в столицу, девушка не могла покинуть аэропорт около восьми часов. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.
"Перед вылетом меня пересадили в специальную коляску аэропорта, а мою сложили и загрузили в самолет. Это я проконтролировала, все было хорошо. Когда я прилетела в Москву, сотрудники уточнили, была ли коляска сломана. Ее достали со сломанной ножкой по сплаву, из-за чего я не могла даже поставить сумку на нее", — сказала Каминская. Все это время девушка передвигалась на коляске аэропорта.
Позже ее привезли к представителю авиакомпании, который выдал девушке ручку с бумажкой и предложил написать претензию в свободной форме. Ксения описала всю ситуацию, но все также оставалась со сломанной коляской. Заявление обещали рассмотреть в течение 30 дней.
Арендовать коляску к столице день в день нельзя было, в итоге были принято решение отправить запасное устройство Ксении в столицу на ближайшем рейсе. Самолет прилетел ближе к вечеру, а через пару часов мы смогли покинуть аэропорт. Теперь Каминская ждет ответ от представителей "Уральских авиалиний", чтобы решить вопрос с дорогой коляской, которая сломалась при перелете.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.
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