«Единая Россия» придумала, как готовить кадры для важнейших отраслей экономики

Партия «Единая Россия» разработала план подготовки кадров для ключевых секторов экономики. В данный момент происходит активное формирование предложений для национального проекта «Кадры». Бюро высшего совета партии приступило к созданию инициатив в рамках этого проекта. В процессе подготовки конкретных мер будут организованы дискуссионные площадки.
«Цель такой дискуссии — выполнение поставленной президентом России задачи по созданию к 2030 году эффективной системы подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них», — говорится в сообщении пресс-службы «Единой России». Там добавили, что бюро высшего совета партии принимается за создание инициатив для проекта «Кадры».
Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев активно участвует в обсуждении подготовки кадров для ключевых отраслей экономики. В обсуждении также участвуют представители промышленных компаний, университетов и профильных министерств.
Якушев отметил важность разработки инновационных предложений для улучшения системы подготовки кадров и выполнения президентских задач. Он заявил о необходимости оптимизации взаимодействия между работодателями и образовательными учреждениями, чтобы избежать дефицита кадров и проблем с трудоустройством выпускников.
Предложенные инициативы будут синхронизированы с национальным проектом «Кадры», в подготовке которого участвует «Единая Россия». Ответственный секретарь Денис Кравченко добавил, что важно учитывать мнение ключевых работодателей для достижения технологического суверенитета страны.
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