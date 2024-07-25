«Единая Россия» придумала, как готовить кадры для важнейших отраслей экономики

ЕР готовит предложения для нацпроекта «Кадры»

25 июля 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» работает над планом подготовки кадров для важных секторов экономики Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Партия «Единая Россия» разработала план подготовки кадров для ключевых секторов экономики. В данный момент происходит активное формирование предложений для национального проекта «Кадры». Бюро высшего совета партии приступило к созданию инициатив в рамках этого проекта. В процессе подготовки конкретных мер будут организованы дискуссионные площадки. «Цель такой дискуссии — выполнение поставленной президентом России задачи по созданию к 2030 году эффективной системы подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них», — говорится в сообщении пресс-службы «Единой России». Там добавили, что бюро высшего совета партии принимается за создание инициатив для проекта «Кадры». Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев активно участвует в обсуждении подготовки кадров для ключевых отраслей экономики. В обсуждении также участвуют представители промышленных компаний, университетов и профильных министерств. Якушев отметил важность разработки инновационных предложений для улучшения системы подготовки кадров и выполнения президентских задач. Он заявил о необходимости оптимизации взаимодействия между работодателями и образовательными учреждениями, чтобы избежать дефицита кадров и проблем с трудоустройством выпускников. Предложенные инициативы будут синхронизированы с национальным проектом «Кадры», в подготовке которого участвует «Единая Россия». Ответственный секретарь Денис Кравченко добавил, что важно учитывать мнение ключевых работодателей для достижения технологического суверенитета страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партия «Единая Россия» разработала план подготовки кадров для ключевых секторов экономики. В данный момент происходит активное формирование предложений для национального проекта «Кадры». Бюро высшего совета партии приступило к созданию инициатив в рамках этого проекта. В процессе подготовки конкретных мер будут организованы дискуссионные площадки. «Цель такой дискуссии — выполнение поставленной президентом России задачи по созданию к 2030 году эффективной системы подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них», — говорится в сообщении пресс-службы «Единой России». Там добавили, что бюро высшего совета партии принимается за создание инициатив для проекта «Кадры». Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев активно участвует в обсуждении подготовки кадров для ключевых отраслей экономики. В обсуждении также участвуют представители промышленных компаний, университетов и профильных министерств. Якушев отметил важность разработки инновационных предложений для улучшения системы подготовки кадров и выполнения президентских задач. Он заявил о необходимости оптимизации взаимодействия между работодателями и образовательными учреждениями, чтобы избежать дефицита кадров и проблем с трудоустройством выпускников. Предложенные инициативы будут синхронизированы с национальным проектом «Кадры», в подготовке которого участвует «Единая Россия». Ответственный секретарь Денис Кравченко добавил, что важно учитывать мнение ключевых работодателей для достижения технологического суверенитета страны.