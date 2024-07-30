В челябинский аэропорт прибыли мастера высшего пилотажа

Международный аэропорт «Курчатов» в Челябинске принял на своей взлетно-посадочной полосе 30 июля авиационную группу высшего пилотажа «Русь». Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.
«Прилет авиационной группы „Русь“ не остался незамеченным. Он был запечатлен лучшими споттерами Челябинска», — об этом сообщили в группе «Вконтакте» аэропорта.
Авиационная группа высшего пилотажа создана на базе Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ в 1987 году. Группа выступает на реактивных учебно-тренировочных самолетах Л-39. В 2023 году команда пилотов была заявлена новым хедлайнером пермского фестиваля «Крылья Пармы».
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