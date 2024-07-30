Развлечения Интересное В челябинский аэропорт прибыли мастера высшего пилотажа В Челябинске приняли группу высшего пилотажа «Русь» 31 июля 2024 в 00:37 Размер текста - 17 + Мастера высшего пилотажа прибыли в Челябинск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Международный аэропорт «Курчатов» в Челябинске принял на своей взлетно-посадочной полосе 30 июля авиационную группу высшего пилотажа «Русь». Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта. «Прилет авиационной группы „Русь“ не остался незамеченным. Он был запечатлен лучшими споттерами Челябинска», — об этом сообщили в группе «Вконтакте» аэропорта. Авиационная группа высшего пилотажа создана на базе Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ в 1987 году. Группа выступает на реактивных учебно-тренировочных самолетах Л-39. В 2023 году команда пилотов была заявлена новым хедлайнером пермского фестиваля «Крылья Пармы». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Международный аэропорт «Курчатов» в Челябинске принял на своей взлетно-посадочной полосе 30 июля авиационную группу высшего пилотажа «Русь». Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта. «Прилет авиационной группы „Русь“ не остался незамеченным. Он был запечатлен лучшими споттерами Челябинска», — об этом сообщили в группе «Вконтакте» аэропорта. Авиационная группа высшего пилотажа создана на базе Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ в 1987 году. Группа выступает на реактивных учебно-тренировочных самолетах Л-39. В 2023 году команда пилотов была заявлена новым хедлайнером пермского фестиваля «Крылья Пармы». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям