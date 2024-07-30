30 июля 2024

В челябинский аэропорт прибыли мастера высшего пилотажа

В Челябинске приняли группу высшего пилотажа «Русь»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мастера высшего пилотажа прибыли в Челябинск Фото:

Международный аэропорт «Курчатов» в Челябинске принял на своей взлетно-посадочной полосе 30 июля авиационную группу высшего пилотажа «Русь». Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Прилет авиационной группы „Русь“ не остался незамеченным. Он был запечатлен лучшими споттерами Челябинска», — об этом сообщили в группе «Вконтакте» аэропорта.

Авиационная группа высшего пилотажа создана на базе Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ в 1987 году. Группа выступает на реактивных учебно-тренировочных самолетах Л-39. В 2023 году команда пилотов была заявлена новым хедлайнером пермского фестиваля «Крылья Пармы».

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Международный аэропорт «Курчатов» в Челябинске принял на своей взлетно-посадочной полосе 30 июля авиационную группу высшего пилотажа «Русь». Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта. «Прилет авиационной группы „Русь“ не остался незамеченным. Он был запечатлен лучшими споттерами Челябинска», — об этом сообщили в группе «Вконтакте» аэропорта. Авиационная группа высшего пилотажа создана на базе Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ в 1987 году. Группа выступает на реактивных учебно-тренировочных самолетах Л-39. В 2023 году команда пилотов была заявлена новым хедлайнером пермского фестиваля «Крылья Пармы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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