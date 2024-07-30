30 июля 2024

Магнитогорская полиция установила компанию, избившую инвалида. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, нашивка, куртка, форма, спецодежда, полиция, униформа, младший лейтенант
Полицейские оперативно установили круг лиц, причастных к избиению Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские установили круг лиц, которые избили инвалида и разбили его автомобиль после конфликта на дороге. Один из них уже принес извинения со свои действия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Магнитогорску, действиям компании будет дана правовая оценка.

«В ходе проведенного анализа поступившей информации сотрудники полиции установили одного из участников произошедшего. В дальнейшем сотрудниками полиции установлены все участники инцидента, оказавшиеся уроженцами Республики Башкортостан. Их действиям будет дана правовая оценка», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции Магнитогорска.

Один из задержанных уже извинился за свой поступок. Он пояснил, что на дороге у его компании случился конфликт с водителем проезжающего мимо автомобиля. По итогу он не рассчитал силу и разбил стекло транспортного средства. Он готов возместить весь причиненный ущерб.

Инцидент произошел 27 июля возле дома № 41 на улице Грязнова. Водитель случайно наехал на лужу и облил водой компанию мужчин. Они решили отомстить: догнали машину, избили водителя, повредили автомобиль. Пострадавшим оказался инвалид второй группы.

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В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские установили круг лиц, которые избили инвалида и разбили его автомобиль после конфликта на дороге. Один из них уже принес извинения со свои действия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Магнитогорску, действиям компании будет дана правовая оценка. «В ходе проведенного анализа поступившей информации сотрудники полиции установили одного из участников произошедшего. В дальнейшем сотрудниками полиции установлены все участники инцидента, оказавшиеся уроженцами Республики Башкортостан. Их действиям будет дана правовая оценка», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции Магнитогорска. Один из задержанных уже извинился за свой поступок. Он пояснил, что на дороге у его компании случился конфликт с водителем проезжающего мимо автомобиля. По итогу он не рассчитал силу и разбил стекло транспортного средства. Он готов возместить весь причиненный ущерб. Инцидент произошел 27 июля возле дома № 41 на улице Грязнова. Водитель случайно наехал на лужу и облил водой компанию мужчин. Они решили отомстить: догнали машину, избили водителя, повредили автомобиль. Пострадавшим оказался инвалид второй группы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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