Магнитогорская полиция установила компанию, избившую инвалида. Видео

31 июля 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Полицейские оперативно установили круг лиц, причастных к избиению Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские установили круг лиц, которые избили инвалида и разбили его автомобиль после конфликта на дороге. Один из них уже принес извинения со свои действия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Магнитогорску, действиям компании будет дана правовая оценка. «В ходе проведенного анализа поступившей информации сотрудники полиции установили одного из участников произошедшего. В дальнейшем сотрудниками полиции установлены все участники инцидента, оказавшиеся уроженцами Республики Башкортостан. Их действиям будет дана правовая оценка», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции Магнитогорска. Один из задержанных уже извинился за свой поступок. Он пояснил, что на дороге у его компании случился конфликт с водителем проезжающего мимо автомобиля. По итогу он не рассчитал силу и разбил стекло транспортного средства. Он готов возместить весь причиненный ущерб. Инцидент произошел 27 июля возле дома № 41 на улице Грязнова. Водитель случайно наехал на лужу и облил водой компанию мужчин. Они решили отомстить: догнали машину, избили водителя, повредили автомобиль. Пострадавшим оказался инвалид второй группы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские установили круг лиц, которые избили инвалида и разбили его автомобиль после конфликта на дороге. Один из них уже принес извинения со свои действия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Магнитогорску, действиям компании будет дана правовая оценка. «В ходе проведенного анализа поступившей информации сотрудники полиции установили одного из участников произошедшего. В дальнейшем сотрудниками полиции установлены все участники инцидента, оказавшиеся уроженцами Республики Башкортостан. Их действиям будет дана правовая оценка», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции Магнитогорска. Один из задержанных уже извинился за свой поступок. Он пояснил, что на дороге у его компании случился конфликт с водителем проезжающего мимо автомобиля. По итогу он не рассчитал силу и разбил стекло транспортного средства. Он готов возместить весь причиненный ущерб. Инцидент произошел 27 июля возле дома № 41 на улице Грязнова. Водитель случайно наехал на лужу и облил водой компанию мужчин. Они решили отомстить: догнали машину, избили водителя, повредили автомобиль. Пострадавшим оказался инвалид второй группы.