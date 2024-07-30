30 июля 2024

Полиция завела уголовное дело на пермяка, избившего пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Надавшего поместили в СИЗО
Надавшего поместили в СИЗО Фото:

Пермская полиция задержала подозреваемого за грабеж пожилого мужчины и завела уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый житель краевого центра. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о мере пресечения.

Ранее URA.RU рассказало, что неизвестный в подъезде напал на пенсионера и отобрал у него продукты. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Пермская полиция задержала подозреваемого за грабеж пожилого мужчины и завела уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый житель краевого центра. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ», — сказано в сообщении. Уточняется, что злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о мере пресечения. Ранее URA.RU рассказало, что неизвестный в подъезде напал на пенсионера и отобрал у него продукты. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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