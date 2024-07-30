Полиция завела уголовное дело на пермяка, избившего пенсионера

Пермская полиция задержала подозреваемого за грабеж пожилого мужчины и завела уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый житель краевого центра. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ», — сказано в сообщении.
Уточняется, что злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о мере пресечения.
Ранее URA.RU рассказало, что неизвестный в подъезде напал на пенсионера и отобрал у него продукты. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!