В Екатеринбурге «Немузей мусора» навсегда закроет пункт приема вторичного сырья к середине августа. Об этом проект сообщил в своих соцсетях.
«Мы были исследовательским проектом с точки зрения того, что мы обучали людей, показали своей работой, что люди готовы сортировать, люди легко обучаются, смотрят в эту сторону. Но встал вопрос — изначально с „Мегой“, где мы были операторами на протяжении пяти лет — все больше и больше требований предъявлялось к тому, что мы должны получить лицензию ТКО. А здесь случается как раз слом. , мы изначально были просветительским, экокультурным проектом» — рассказала порталу E1.ru глава проекта Яна Трудкова.
В команде сообщили, что в последний раз принимать стекло они будут 3 августа, а к 15 числу демонтируют все свои баки для сбора вторсырья. По их словам, собирать продолжат провода, технику, рентгеновские снимки, крышки и другие вещи, которые можно использовать в экспозициях музея. Также останется день компоста.
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