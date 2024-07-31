31 июля 2024

У екатеринбургского алиментщика забрали мотоцикл, который он прятал в кустах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотоцикл. Тюмень , мотоцикл
Мотоцикл могут продать, а деньги передать на содержание ребенка алиментщика (архивное фото) Фото:

Судебные приставы Екатеринбурга разыскали и арестовали мотоцикл горе-отца, который задолжал шестилетней дочери по алиментам более 800 тысяч рублей. Мужчина врал, что его байк разобран на части, но он был спрятан в кустах.

«Отец от обязанности по уплате алиментов уклонялся, накопил задолженность свыше 800 тысяч рублей. Судебному приставу стало известно о наличии у должника имущества, на которое возможно обратить взыскание — мотоцикл Омакс. Кроме того, мужчина переехал, не сообщив судебному приставу-исполнителю о смене места жительства, в связи с чем должник и его имущество были объявлены в исполнительский розыск», — сказано в сообщении свердловского ГУФССП России.

Алиментщик был найден в Верх-Исетском районе, он врал, что попал на мотоцикле в ДТП и даже хотел предъявить оставшиеся от него запчасти. Однако судебные приставы этому не поверили и уже вскоре нашли китайский байк: целый и невредимый, он был спрятан в кустах. Мотоцикл эвакуировали на автостоянку на хранение. Если в ближайшее время горе-отец не начнет выплачивать алименты, его байк будет продан, а вырученные деньги пойдут на содержание девочки.

Мотоцикл был эвакуирован на специализированную автостоянку на ответственное хранение
Мотоцикл был эвакуирован на специализированную автостоянку на ответственное хранение
Фото:

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Судебные приставы Екатеринбурга разыскали и арестовали мотоцикл горе-отца, который задолжал шестилетней дочери по алиментам более 800 тысяч рублей. Мужчина врал, что его байк разобран на части, но он был спрятан в кустах. «Отец от обязанности по уплате алиментов уклонялся, накопил задолженность свыше 800 тысяч рублей. Судебному приставу стало известно о наличии у должника имущества, на которое возможно обратить взыскание — мотоцикл Омакс. Кроме того, мужчина переехал, не сообщив судебному приставу-исполнителю о смене места жительства, в связи с чем должник и его имущество были объявлены в исполнительский розыск», — сказано в сообщении свердловского ГУФССП России. Алиментщик был найден в Верх-Исетском районе, он врал, что попал на мотоцикле в ДТП и даже хотел предъявить оставшиеся от него запчасти. Однако судебные приставы этому не поверили и уже вскоре нашли китайский байк: целый и невредимый, он был спрятан в кустах. Мотоцикл эвакуировали на автостоянку на хранение. Если в ближайшее время горе-отец не начнет выплачивать алименты, его байк будет продан, а вырученные деньги пойдут на содержание девочки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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