Судебные приставы Екатеринбурга разыскали и арестовали мотоцикл горе-отца, который задолжал шестилетней дочери по алиментам более 800 тысяч рублей. Мужчина врал, что его байк разобран на части, но он был спрятан в кустах.
«Отец от обязанности по уплате алиментов уклонялся, накопил задолженность свыше 800 тысяч рублей. Судебному приставу стало известно о наличии у должника имущества, на которое возможно обратить взыскание — мотоцикл Омакс. Кроме того, мужчина переехал, не сообщив судебному приставу-исполнителю о смене места жительства, в связи с чем должник и его имущество были объявлены в исполнительский розыск», — сказано в сообщении свердловского ГУФССП России.
Алиментщик был найден в Верх-Исетском районе, он врал, что попал на мотоцикле в ДТП и даже хотел предъявить оставшиеся от него запчасти. Однако судебные приставы этому не поверили и уже вскоре нашли китайский байк: целый и невредимый, он был спрятан в кустах. Мотоцикл эвакуировали на автостоянку на хранение. Если в ближайшее время горе-отец не начнет выплачивать алименты, его байк будет продан, а вырученные деньги пойдут на содержание девочки.
Мотоцикл был эвакуирован на специализированную автостоянку на ответственное хранение
Фото: предоставлено ГУФССП России по Свердловской области
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Судебные приставы Екатеринбурга разыскали и арестовали мотоцикл горе-отца, который задолжал шестилетней дочери по алиментам более 800 тысяч рублей. Мужчина врал, что его байк разобран на части, но он был спрятан в кустах. «Отец от обязанности по уплате алиментов уклонялся, накопил задолженность свыше 800 тысяч рублей. Судебному приставу стало известно о наличии у должника имущества, на которое возможно обратить взыскание — мотоцикл Омакс. Кроме того, мужчина переехал, не сообщив судебному приставу-исполнителю о смене места жительства, в связи с чем должник и его имущество были объявлены в исполнительский розыск», — сказано в сообщении свердловского ГУФССП России. Алиментщик был найден в Верх-Исетском районе, он врал, что попал на мотоцикле в ДТП и даже хотел предъявить оставшиеся от него запчасти. Однако судебные приставы этому не поверили и уже вскоре нашли китайский байк: целый и невредимый, он был спрятан в кустах. Мотоцикл эвакуировали на автостоянку на хранение. Если в ближайшее время горе-отец не начнет выплачивать алименты, его байк будет продан, а вырученные деньги пойдут на содержание девочки.