У екатеринбургского алиментщика забрали мотоцикл, который он прятал в кустах. Фото

01 августа 2024 в 09:36 Размер текста - 17 +

Мотоцикл могут продать, а деньги передать на содержание ребенка алиментщика (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Судебные приставы Екатеринбурга разыскали и арестовали мотоцикл горе-отца, который задолжал шестилетней дочери по алиментам более 800 тысяч рублей. Мужчина врал, что его байк разобран на части, но он был спрятан в кустах. «Отец от обязанности по уплате алиментов уклонялся, накопил задолженность свыше 800 тысяч рублей. Судебному приставу стало известно о наличии у должника имущества, на которое возможно обратить взыскание — мотоцикл Омакс. Кроме того, мужчина переехал, не сообщив судебному приставу-исполнителю о смене места жительства, в связи с чем должник и его имущество были объявлены в исполнительский розыск», — сказано в сообщении свердловского ГУФССП России. Алиментщик был найден в Верх-Исетском районе, он врал, что попал на мотоцикле в ДТП и даже хотел предъявить оставшиеся от него запчасти. Однако судебные приставы этому не поверили и уже вскоре нашли китайский байк: целый и невредимый, он был спрятан в кустах. Мотоцикл эвакуировали на автостоянку на хранение. Если в ближайшее время горе-отец не начнет выплачивать алименты, его байк будет продан, а вырученные деньги пойдут на содержание девочки. Мотоцикл был эвакуирован на специализированную автостоянку на ответственное хранение Фото: предоставлено ГУФССП России по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы Екатеринбурга разыскали и арестовали мотоцикл горе-отца, который задолжал шестилетней дочери по алиментам более 800 тысяч рублей. Мужчина врал, что его байк разобран на части, но он был спрятан в кустах. «Отец от обязанности по уплате алиментов уклонялся, накопил задолженность свыше 800 тысяч рублей. Судебному приставу стало известно о наличии у должника имущества, на которое возможно обратить взыскание — мотоцикл Омакс. Кроме того, мужчина переехал, не сообщив судебному приставу-исполнителю о смене места жительства, в связи с чем должник и его имущество были объявлены в исполнительский розыск», — сказано в сообщении свердловского ГУФССП России. Алиментщик был найден в Верх-Исетском районе, он врал, что попал на мотоцикле в ДТП и даже хотел предъявить оставшиеся от него запчасти. Однако судебные приставы этому не поверили и уже вскоре нашли китайский байк: целый и невредимый, он был спрятан в кустах. Мотоцикл эвакуировали на автостоянку на хранение. Если в ближайшее время горе-отец не начнет выплачивать алименты, его байк будет продан, а вырученные деньги пойдут на содержание девочки.