31 июля 2024

Центр Екатеринбурга перекроют из-за Дня ВДВ

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Перекрытие улиц. Екатеринбург, перекрытие дороги, дпс
Ограничения будут действовать всего час (архивное фото) Фото:

Центр Екатеринбурга 2 августа будет перекрыт из-за празднования 94-й годовщины Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

«Состоится праздничное шествие по проезжей части, которое начнется от площади Труда до площади Советской армии к мемориалу «Черный тюльпан. В связи с этим, будет ограничено движение транспорта в период», — рассказали в ведомстве.

Движение будет закрыто на проспекте Ленина (от ул. 8 Марта до ул. Луначарского) и ул. Луначарского (от проспекта Ленина до ул. Первомайской). Ограничения снимут в 10:30.

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Центр Екатеринбурга 2 августа будет перекрыт из-за празднования 94-й годовщины Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской ГАИ. «Состоится праздничное шествие по проезжей части, которое начнется от площади Труда до площади Советской армии к мемориалу «Черный тюльпан. В связи с этим, будет ограничено движение транспорта в период», — рассказали в ведомстве. Движение будет закрыто на проспекте Ленина (от ул. 8 Марта до ул. Луначарского) и ул. Луначарского (от проспекта Ленина до ул. Первомайской). Ограничения снимут в 10:30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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