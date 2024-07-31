Центр Екатеринбурга перекроют из-за Дня ВДВ

Ограничения будут действовать всего час (архивное фото)
Центр Екатеринбурга 2 августа будет перекрыт из-за празднования 94-й годовщины Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской ГАИ.
«Состоится праздничное шествие по проезжей части, которое начнется от площади Труда до площади Советской армии к мемориалу «Черный тюльпан. В связи с этим, будет ограничено движение транспорта в период», — рассказали в ведомстве.
Движение будет закрыто на проспекте Ленина (от ул. 8 Марта до ул. Луначарского) и ул. Луначарского (от проспекта Ленина до ул. Первомайской). Ограничения снимут в 10:30.
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