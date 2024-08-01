Ребенок из Перми утонул в Сочи во время купания в море

02 августа 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Мальчик зашел в воду и пропал из виду Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мальчик утонул в море во время шторма в поселке Вардане Краснодарского края. Известно, что он приехал на отдых из Перми. Информация об этом появилась в сообществе «ЧП Сочи» в соцсети «ВКонтакте». «12-летний мальчик из Перми пришел на пляж с группой детей. Он зашел в море и пропал из виду, его долго искали, но, когда нашли, он уже был мертв. Приехавшие на место медики пытались реанимировать ребенка, но в итоге констатировали смерть школьника», — сообщается со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что в момент трагедии на пляже не было ни одного спасателя. В СУ СК по Краснодарскому краю URA.RU сообщили, что пока не планируют комментировать произошедшее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мальчик утонул в море во время шторма в поселке Вардане Краснодарского края. Известно, что он приехал на отдых из Перми. Информация об этом появилась в сообществе «ЧП Сочи» в соцсети «ВКонтакте». «12-летний мальчик из Перми пришел на пляж с группой детей. Он зашел в море и пропал из виду, его долго искали, но, когда нашли, он уже был мертв. Приехавшие на место медики пытались реанимировать ребенка, но в итоге констатировали смерть школьника», — сообщается со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что в момент трагедии на пляже не было ни одного спасателя. В СУ СК по Краснодарскому краю URA.RU сообщили, что пока не планируют комментировать произошедшее.