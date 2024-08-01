01 августа 2024

Ребенок из Перми утонул в Сочи во время купания в море

© Служба новостей «URA.RU»
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Сочи, море, курорт, пляж
Мальчик зашел в воду и пропал из виду Фото:

Мальчик утонул в море во время шторма в поселке Вардане Краснодарского края. Известно, что он приехал на отдых из Перми. Информация об этом появилась в сообществе «ЧП Сочи» в соцсети «ВКонтакте».

«12-летний мальчик из Перми пришел на пляж с группой детей. Он зашел в море и пропал из виду, его долго искали, но, когда нашли, он уже был мертв. Приехавшие на место медики пытались реанимировать ребенка, но в итоге констатировали смерть школьника», — сообщается со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что в момент трагедии на пляже не было ни одного спасателя. В СУ СК по Краснодарскому краю URA.RU сообщили, что пока не планируют комментировать произошедшее.

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Мальчик утонул в море во время шторма в поселке Вардане Краснодарского края. Известно, что он приехал на отдых из Перми. Информация об этом появилась в сообществе «ЧП Сочи» в соцсети «ВКонтакте». «12-летний мальчик из Перми пришел на пляж с группой детей. Он зашел в море и пропал из виду, его долго искали, но, когда нашли, он уже был мертв. Приехавшие на место медики пытались реанимировать ребенка, но в итоге констатировали смерть школьника», — сообщается со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что в момент трагедии на пляже не было ни одного спасателя. В СУ СК по Краснодарскому краю URA.RU сообщили, что пока не планируют комментировать произошедшее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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