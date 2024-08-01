Очевидцы рассказали подробности о том, как в Сочи утонул ребенок из Перми

Место для купания в Сочи, где утонул ребенок из Перми не было огорожено

02 августа 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Утонувшего мальчика из воды доставали отдыхающие Фото: Александр Мамаев © URA.RU Утонувшего в Сочи мальчика сначала объявили по громкоговорителю и искали на берегу, а уже потом начали искать в море. Участок воды для купания детей не был огорожен. Об этом рассказал Дмитрий Рыжков, который был на пляже в момент трагедии в сообществе «ЧП Сочи» в соцсети «ВКонтакте». «В тот день не было шторма, как заявляли это ранее. Спасатели на пляже были, но они занимались тем, что собирали с отдыхающих деньги за лежаки. Сначала мальчика объявили в громкоговоритель, сказали, что он пропал. Потом у берега начала собираться толпа и за считанные минуты с воды исчезли все развлекательные лодки и „бананы“. После этого уже достали ребенка из воды», — рассказал Дмитрий Рыжков. Екатерина Королева, которая также была на пляже в момент трагедии уточнила, что одна из женщин очень сильно кричала на спасателей. По ее словам, не они вытащили тело мальчика из воды, а муж кричащей женщины. Дмитрий Рыжков также отметил, что спасатели не торопились на помощь к ребенку. Трагический случай произошел на пляже в Сочи 1 августа. Мальчик приехал из Перми на отдых, он пошел купаться в море и пропал из виду. Позже его тело достали из воды. Медики пытались реанимировать 12-летнего ребенка, но он скончался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утонувшего в Сочи мальчика сначала объявили по громкоговорителю и искали на берегу, а уже потом начали искать в море. Участок воды для купания детей не был огорожен. Об этом рассказал Дмитрий Рыжков, который был на пляже в момент трагедии в сообществе «ЧП Сочи» в соцсети «ВКонтакте». «В тот день не было шторма, как заявляли это ранее. Спасатели на пляже были, но они занимались тем, что собирали с отдыхающих деньги за лежаки. Сначала мальчика объявили в громкоговоритель, сказали, что он пропал. Потом у берега начала собираться толпа и за считанные минуты с воды исчезли все развлекательные лодки и „бананы“. После этого уже достали ребенка из воды», — рассказал Дмитрий Рыжков. Екатерина Королева, которая также была на пляже в момент трагедии уточнила, что одна из женщин очень сильно кричала на спасателей. По ее словам, не они вытащили тело мальчика из воды, а муж кричащей женщины. Дмитрий Рыжков также отметил, что спасатели не торопились на помощь к ребенку. Трагический случай произошел на пляже в Сочи 1 августа. Мальчик приехал из Перми на отдых, он пошел купаться в море и пропал из виду. Позже его тело достали из воды. Медики пытались реанимировать 12-летнего ребенка, но он скончался.