«Просто сюрреализм какой-то»: опытный спасатель ужаснулся трагедии в Нижнем Тагиле

Спасатель о ЧП в Нижнем Тагиле: «Я даже не могу подобрать слов»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, спасатели, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
Серов 14 лет спасает людей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Спасатель-блогер из Нижнего Тагила Александр Серов, принимающий участие в поиске пострадавших при обрушении дома на Вагонке, ужаснулся масштабам трагедии. Впечатлениями он поделился в соцсетях.

«Вообще то, что там происходит — просто сюрреализм какой-то. Ощущения, что есть две непересекающихся между собой реальности. И это ощущение, как оказалось, не только у меня, но и у других спасателей. Слишком ощутимый контраст: когда ты там, среди горя, беды, надежды, радости. В полном физическом изнеможении. И когда ты едешь в машине домой без формы, в обычной одежде, как простой горожанин. Я даже не могу подобрать слов. С учетом того, что я 14 лет работаю в этой структуре, видел очень много травм, смертей, спасений. И пожары, и ДТП… тут вообще другое», — написал Серов во «ВКонтакте».

ЧП произошло в полдень 1 августа. После взрыва газа в жилой пятиэтажке обрушились два подъезда. На данный момент известно о семи погибших. Поисково-спасательная операция продолжается. Все самое важное с места события — в трансляции URA.RU.

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Спасатель-блогер из Нижнего Тагила Александр Серов, принимающий участие в поиске пострадавших при обрушении дома на Вагонке, ужаснулся масштабам трагедии. Впечатлениями он поделился в соцсетях. «Вообще то, что там происходит — просто сюрреализм какой-то. Ощущения, что есть две непересекающихся между собой реальности. И это ощущение, как оказалось, не только у меня, но и у других спасателей. Слишком ощутимый контраст: когда ты там, среди горя, беды, надежды, радости. В полном физическом изнеможении. И когда ты едешь в машине домой без формы, в обычной одежде, как простой горожанин. Я даже не могу подобрать слов. С учетом того, что я 14 лет работаю в этой структуре, видел очень много травм, смертей, спасений. И пожары, и ДТП… тут вообще другое», — написал Серов во «ВКонтакте». ЧП произошло в полдень 1 августа. После взрыва газа в жилой пятиэтажке обрушились два подъезда. На данный момент известно о семи погибших. Поисково-спасательная операция продолжается. Все самое важное с места события — в трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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