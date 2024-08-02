«Просто сюрреализм какой-то»: опытный спасатель ужаснулся трагедии в Нижнем Тагиле

Спасатель о ЧП в Нижнем Тагиле: «Я даже не могу подобрать слов»

02 августа 2024 в 21:44 Размер текста - 17 +

Серов 14 лет спасает людей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Спасатель-блогер из Нижнего Тагила Александр Серов, принимающий участие в поиске пострадавших при обрушении дома на Вагонке, ужаснулся масштабам трагедии. Впечатлениями он поделился в соцсетях. «Вообще то, что там происходит — просто сюрреализм какой-то. Ощущения, что есть две непересекающихся между собой реальности. И это ощущение, как оказалось, не только у меня, но и у других спасателей. Слишком ощутимый контраст: когда ты там, среди горя, беды, надежды, радости. В полном физическом изнеможении. И когда ты едешь в машине домой без формы, в обычной одежде, как простой горожанин. Я даже не могу подобрать слов. С учетом того, что я 14 лет работаю в этой структуре, видел очень много травм, смертей, спасений. И пожары, и ДТП… тут вообще другое», — написал Серов во «ВКонтакте». ЧП произошло в полдень 1 августа. После взрыва газа в жилой пятиэтажке обрушились два подъезда. На данный момент известно о семи погибших. Поисково-спасательная операция продолжается. Все самое важное с места события — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатель-блогер из Нижнего Тагила Александр Серов, принимающий участие в поиске пострадавших при обрушении дома на Вагонке, ужаснулся масштабам трагедии. Впечатлениями он поделился в соцсетях. «Вообще то, что там происходит — просто сюрреализм какой-то. Ощущения, что есть две непересекающихся между собой реальности. И это ощущение, как оказалось, не только у меня, но и у других спасателей. Слишком ощутимый контраст: когда ты там, среди горя, беды, надежды, радости. В полном физическом изнеможении. И когда ты едешь в машине домой без формы, в обычной одежде, как простой горожанин. Я даже не могу подобрать слов. С учетом того, что я 14 лет работаю в этой структуре, видел очень много травм, смертей, спасений. И пожары, и ДТП… тут вообще другое», — написал Серов во «ВКонтакте». ЧП произошло в полдень 1 августа. После взрыва газа в жилой пятиэтажке обрушились два подъезда. На данный момент известно о семи погибших. Поисково-спасательная операция продолжается. Все самое важное с места события — в трансляции URA.RU.