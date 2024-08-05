В Челябинскую область запретили ввозить 40 тонн арбузов

06 августа 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

На границе с РФ остановили 40 тонн арбузов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинскую область поставщику заблокировали провоз сорока тонн арбузов. Как 6 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, причиной инцидента стало несоответствие пункта пропуска на границе. В документах указали один, а повезли через другой. «В первый день августа не допущено к ввозу 40 тонн арбузов из-за несоответствия пункта пропуска, указанного в фитосанитарном сертификате. Также не было завезено 20 тонн сладкого перца, который транспортировался без маркировки и упаковки», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. С 1 по 6 августа должностные лица ведомства совместно с ФСБ и таможней на пропускном пункте Бугристое, расположенном на границе с Казахстаном, запретили ввоз четырех партий растительной продукции из-за нарушений. Помимо арбузов и перца, был остановлен ввоз 20 тонн дынь из-за аналогичной проблемы с пунктом пропуска. В отношении перевозчиков возбуждены административные дела. В соответствии с российским законодательством и нормами Евразийского экономического союза, растительная продукция должна быть маркирована и может ввозиться только через указанный в фитосанитарном сертификате пункт пропуска. Вся продукция, нарушившая эти требования, была возвращена в Казахстан. Всего с начала месяца было остановлено ввоз 80 тонн растительных грузов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинскую область поставщику заблокировали провоз сорока тонн арбузов. Как 6 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, причиной инцидента стало несоответствие пункта пропуска на границе. В документах указали один, а повезли через другой. «В первый день августа не допущено к ввозу 40 тонн арбузов из-за несоответствия пункта пропуска, указанного в фитосанитарном сертификате. Также не было завезено 20 тонн сладкого перца, который транспортировался без маркировки и упаковки», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. С 1 по 6 августа должностные лица ведомства совместно с ФСБ и таможней на пропускном пункте Бугристое, расположенном на границе с Казахстаном, запретили ввоз четырех партий растительной продукции из-за нарушений. Помимо арбузов и перца, был остановлен ввоз 20 тонн дынь из-за аналогичной проблемы с пунктом пропуска. В отношении перевозчиков возбуждены административные дела. В соответствии с российским законодательством и нормами Евразийского экономического союза, растительная продукция должна быть маркирована и может ввозиться только через указанный в фитосанитарном сертификате пункт пропуска. Вся продукция, нарушившая эти требования, была возвращена в Казахстан. Всего с начала месяца было остановлено ввоз 80 тонн растительных грузов.