Экс-президент Молдовы обвинил власти республики в создании препятствий для жителей Приднестровья

Власти Молдовы сознательно ограничивают избирательные права жителей Приднестровья, создавая препятствия для голосования. Об этом заявил сопредседатель Патриотического блока и экс-президент Молдовы Владимир Воронин.
«В Рыбнице с самого утра образовались огромные пробки, открыто лишь 12 избирательных участков. Более того, власти закрыли все семь мостов через Днестр, а затем и тротуары, чтобы люди даже пешком не могли попасть на избирательные пункты», — сказал Воронин РИА Новости. Он отметил, что такие действия демонстрируют реальное отношение властей к гражданам и являются грубым нарушением демократических принципов.
Выборы в Молдове проводятся 28 сентября. В них зарегистрированы 23 кандидата. Среди них 15 партий, четыре блока и четверо независимых кандидатов. Победа на выборах определит будущее политическое направление страны, в сторону России или Запада.
Ранее экс глава Гагаузии Ирина Влах обвинила нынешнее руководство Молдовы в недобросовестном поведении накануне выборов. По ее словам, власти активно применяли административный ресурс против собственных граждан: на протяжении практически всей избирательной кампании людей подвергали наказаниям и штрафовали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.