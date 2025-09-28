Экс-президент Молдовы обвинил власти республики в создании препятствий для жителей Приднестровья

Воронин: власти создают препятствия для голосования жителей Приднестровья
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-президент Молдавии обвинил власти в нарушении демократических принципов
Экс-президент Молдавии обвинил власти в нарушении демократических принципов Фото:
новость из сюжета
Выборы в Молдове — 2025

Власти Молдовы сознательно ограничивают избирательные права жителей Приднестровья, создавая препятствия для голосования. Об этом заявил сопредседатель Патриотического блока и экс-президент Молдовы Владимир Воронин.

«В Рыбнице с самого утра образовались огромные пробки, открыто лишь 12 избирательных участков. Более того, власти закрыли все семь мостов через Днестр, а затем и тротуары, чтобы люди даже пешком не могли попасть на избирательные пункты», — сказал Воронин РИА Новости. Он отметил, что такие действия демонстрируют реальное отношение властей к гражданам и являются грубым нарушением демократических принципов.

Выборы в Молдове проводятся 28 сентября. В них зарегистрированы 23 кандидата. Среди них 15 партий, четыре блока и четверо независимых кандидатов. Победа на выборах определит будущее политическое направление страны, в сторону России или Запада.

Ранее экс глава Гагаузии Ирина Влах обвинила нынешнее руководство Молдовы в недобросовестном поведении накануне выборов. По ее словам, власти активно применяли административный ресурс против собственных граждан: на протяжении практически всей избирательной кампании людей подвергали наказаниям и штрафовали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Молдовы сознательно ограничивают избирательные права жителей Приднестровья, создавая препятствия для голосования. Об этом заявил сопредседатель Патриотического блока и экс-президент Молдовы Владимир Воронин. «В Рыбнице с самого утра образовались огромные пробки, открыто лишь 12 избирательных участков. Более того, власти закрыли все семь мостов через Днестр, а затем и тротуары, чтобы люди даже пешком не могли попасть на избирательные пункты», — сказал Воронин РИА Новости. Он отметил, что такие действия демонстрируют реальное отношение властей к гражданам и являются грубым нарушением демократических принципов. Выборы в Молдове проводятся 28 сентября. В них зарегистрированы 23 кандидата. Среди них 15 партий, четыре блока и четверо независимых кандидатов. Победа на выборах определит будущее политическое направление страны, в сторону России или Запада. Ранее экс глава Гагаузии Ирина Влах обвинила нынешнее руководство Молдовы в недобросовестном поведении накануне выборов. По ее словам, власти активно применяли административный ресурс против собственных граждан: на протяжении практически всей избирательной кампании людей подвергали наказаниям и штрафовали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...