Mash: мужчина взорвал гранату в квартире в Подмосковье

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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, лимонка, учебная граната
В подмосковной квартире мужчина взорвал гранату, из-за чего пострадал Фото:

В Подмосковье в городе Лобна мужчина взорвал гранату у себя в квартире. В результате этого ему оторвало руку. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Взрыв в жилом доме в подмосковной Лобне. Есть пострадавший», — пишет telegram-канал. ЧП произошло в квартире на первом этаже, предположительно, мужчина взорвал гранату, впоследствии чего ему оторвало кисть руки.

Ранее подобный инцидент произошел на западе Москвы. Тогда погиб 62-летний Игорь Алешин, в его квартире была найдена граната. Два подъезда было эвакуировано. Кадры с места происшествия — в фоторепортаже URA.RU.

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В Подмосковье в городе Лобна мужчина взорвал гранату у себя в квартире. В результате этого ему оторвало руку. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Взрыв в жилом доме в подмосковной Лобне. Есть пострадавший», — пишет telegram-канал. ЧП произошло в квартире на первом этаже, предположительно, мужчина взорвал гранату, впоследствии чего ему оторвало кисть руки. Ранее подобный инцидент произошел на западе Москвы. Тогда погиб 62-летний Игорь Алешин, в его квартире была найдена граната. Два подъезда было эвакуировано. Кадры с места происшествия — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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