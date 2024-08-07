Mash: мужчина взорвал гранату в квартире в Подмосковье

В подмосковной квартире мужчина взорвал гранату, из-за чего пострадал
В Подмосковье в городе Лобна мужчина взорвал гранату у себя в квартире. В результате этого ему оторвало руку. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Взрыв в жилом доме в подмосковной Лобне. Есть пострадавший», — пишет telegram-канал. ЧП произошло в квартире на первом этаже, предположительно, мужчина взорвал гранату, впоследствии чего ему оторвало кисть руки.
Ранее подобный инцидент произошел на западе Москвы. Тогда погиб 62-летний Игорь Алешин, в его квартире была найдена граната. Два подъезда было эвакуировано. Кадры с места происшествия — в фоторепортаже URA.RU.
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