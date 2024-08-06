В пятиэтажном доме в Москве на улице Артамонова прогремел взрыв. В результате происшествия погиб мужчина 62-лет. В квартире, в которой произошел хлопок, найдена граната. Кадры с места происшествия в материале URA.RU.
Предварительно сообщалось о взрыве газа в доме, однако это опровергли представители «Мосгаза». После прошла информация о том, что хлопок вызвал неизвестный предмет. В результате происшествия в доме выбило несколько окон, но конструкции здания не повреждены.
Два подъезда было эвакуировано. Жильцы указывали на запах гари, однако открытого огня не наблюдалось.
В результате происшествия погиб один человек. Рядом с его телом была найдена граната. Отмечается, что погибший — 62-летний Игорь Алешин.
Ситуация находится под контролем оперативных служб. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.
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