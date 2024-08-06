На западе Москвы прогремел мощный взрыв. Фоторепортаж

06 августа 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

В пятиэтажном доме в Москве на улице Артамонова прогремел взрыв. В результате происшествия погиб мужчина 62-лет. В квартире, в которой произошел хлопок, найдена граната. Кадры с места происшествия в материале URA.RU. Предварительно сообщалось о взрыве газа в доме, однако это опровергли представители «Мосгаза». После прошла информация о том, что хлопок вызвал неизвестный предмет. В результате происшествия в доме выбило несколько окон, но конструкции здания не повреждены. Два подъезда было эвакуировано. Жильцы указывали на запах гари, однако открытого огня не наблюдалось. В результате происшествия погиб один человек. Рядом с его телом была найдена граната. Отмечается, что погибший — 62-летний Игорь Алешин. Ситуация находится под контролем оперативных служб. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.