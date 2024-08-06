На западе Москвы прогремел мощный взрыв. Фоторепортаж

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В Москве произошел взрыв в пятиэтажном доме в результате подрыва гранаты Фото:
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В жилом доме в Москве произошел взрыв

В пятиэтажном доме в Москве на улице Артамонова прогремел взрыв. В результате происшествия погиб мужчина 62-лет. В квартире, в которой произошел хлопок, найдена граната. Кадры с места происшествия в материале URA.RU.

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Предварительно сообщалось о взрыве газа в доме, однако это опровергли представители «Мосгаза». После прошла информация о том, что хлопок вызвал неизвестный предмет. В результате происшествия в доме выбило несколько окон, но конструкции здания не повреждены.

Два подъезда было эвакуировано. Жильцы указывали на запах гари, однако открытого огня не наблюдалось.

В результате происшествия погиб один человек. Рядом с его телом была найдена граната. Отмечается, что погибший — 62-летний Игорь Алешин.

Ситуация находится под контролем оперативных служб. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.

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В пятиэтажном доме в Москве на улице Артамонова прогремел взрыв. В результате происшествия погиб мужчина 62-лет. В квартире, в которой произошел хлопок, найдена граната. Кадры с места происшествия в материале URA.RU. Предварительно сообщалось о взрыве газа в доме, однако это опровергли представители «Мосгаза». После прошла информация о том, что хлопок вызвал неизвестный предмет. В результате происшествия в доме выбило несколько окон, но конструкции здания не повреждены. Два подъезда было эвакуировано. Жильцы указывали на запах гари, однако открытого огня не наблюдалось. В результате происшествия погиб один человек. Рядом с его телом была найдена граната. Отмечается, что погибший — 62-летний Игорь Алешин. Ситуация находится под контролем оперативных служб. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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