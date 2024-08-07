Политика Лидер ЛДПР Слуцкий ночью прилетел в Челябинск. Фото 08 августа 2024 в 03:04 Размер текста - 17 + У Слуцкого в Челябинске насыщенная программа (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 В Челябинск в ночь на 8 августа с рабочим визитом прилетел председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения. «В Челябинск с рабочим визитом прибыл председатель ЛДПР Леонид Слуцкий», — говорится в сообщении в telegram-канале челябинского отделения ЛДПР. Информация появилась в ночь на 8 августа. Слуцкого в Челябинске встретили караваем, который ему преподнесли девушки в русских костюмах. В Челябинске 8 августа у Слуцкого насыщенная программа — он встретится с местными жителями, активом партии. Запланирована встреча с руководством области и визит на Челябинский тракторный завод. Слуцкий также намерен прогуляться по Кировке, заехать в кафедральный собор Рождества Христова. Особым пунктом в программе визита обозначено посещение магазина канцтоваров. Парламентарий намерен лично промониторить цены перед началом учебного года, уточнили в пресс-службе ЛДПР. О планируемом визите Слуцкого в Челябинск стало известно 5 августа. Слуцкого встретили караваем Telegram-канал «Сказано в ЛДПР-Челябинск» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинск в ночь на 8 августа с рабочим визитом прилетел председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения. «В Челябинск с рабочим визитом прибыл председатель ЛДПР Леонид Слуцкий», — говорится в сообщении в telegram-канале челябинского отделения ЛДПР. Информация появилась в ночь на 8 августа. Слуцкого в Челябинске встретили караваем, который ему преподнесли девушки в русских костюмах. В Челябинске 8 августа у Слуцкого насыщенная программа — он встретится с местными жителями, активом партии. Запланирована встреча с руководством области и визит на Челябинский тракторный завод. Слуцкий также намерен прогуляться по Кировке, заехать в кафедральный собор Рождества Христова. Особым пунктом в программе визита обозначено посещение магазина канцтоваров. Парламентарий намерен лично промониторить цены перед началом учебного года, уточнили в пресс-службе ЛДПР. О планируемом визите Слуцкого в Челябинск стало известно 5 августа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям