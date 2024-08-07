В Челябинск в ночь на 8 августа с рабочим визитом прилетел председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения.
«В Челябинск с рабочим визитом прибыл председатель ЛДПР Леонид Слуцкий», — говорится в сообщении в telegram-канале челябинского отделения ЛДПР. Информация появилась в ночь на 8 августа. Слуцкого в Челябинске встретили караваем, который ему преподнесли девушки в русских костюмах.
В Челябинске 8 августа у Слуцкого насыщенная программа — он встретится с местными жителями, активом партии. Запланирована встреча с руководством области и визит на Челябинский тракторный завод. Слуцкий также намерен прогуляться по Кировке, заехать в кафедральный собор Рождества Христова.
Особым пунктом в программе визита обозначено посещение магазина канцтоваров. Парламентарий намерен лично промониторить цены перед началом учебного года, уточнили в пресс-службе ЛДПР. О планируемом визите Слуцкого в Челябинск стало известно 5 августа.
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