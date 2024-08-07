07 августа 2024

Лидер ЛДПР Слуцкий ночью прилетел в Челябинск. Фото

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, слуцкий леонид
У Слуцкого в Челябинске насыщенная программа (архивное фото) Фото:
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В Челябинск в ночь на 8 августа с рабочим визитом прилетел председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения.

«В Челябинск с рабочим визитом прибыл председатель ЛДПР Леонид Слуцкий», — говорится в сообщении в telegram-канале челябинского отделения ЛДПР. Информация появилась в ночь на 8 августа. Слуцкого в Челябинске встретили караваем, который ему преподнесли девушки в русских костюмах.

В Челябинске 8 августа у Слуцкого насыщенная программа — он встретится с местными жителями, активом партии. Запланирована встреча с руководством области и визит на Челябинский тракторный завод. Слуцкий также намерен прогуляться по Кировке, заехать в кафедральный собор Рождества Христова.

Особым пунктом в программе визита обозначено посещение магазина канцтоваров. Парламентарий намерен лично промониторить цены перед началом учебного года, уточнили в пресс-службе ЛДПР. О планируемом визите Слуцкого в Челябинск стало известно 5 августа.

Слуцкого встретили караваем
Слуцкого встретили караваем

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В Челябинск в ночь на 8 августа с рабочим визитом прилетел председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения. «В Челябинск с рабочим визитом прибыл председатель ЛДПР Леонид Слуцкий», — говорится в сообщении в telegram-канале челябинского отделения ЛДПР. Информация появилась в ночь на 8 августа. Слуцкого в Челябинске встретили караваем, который ему преподнесли девушки в русских костюмах. В Челябинске 8 августа у Слуцкого насыщенная программа — он встретится с местными жителями, активом партии. Запланирована встреча с руководством области и визит на Челябинский тракторный завод. Слуцкий также намерен прогуляться по Кировке, заехать в кафедральный собор Рождества Христова. Особым пунктом в программе визита обозначено посещение магазина канцтоваров. Парламентарий намерен лично промониторить цены перед началом учебного года, уточнили в пресс-службе ЛДПР. О планируемом визите Слуцкого в Челябинск стало известно 5 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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