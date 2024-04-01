Светлаков и команда ночевали на съемочной площадке ради нового проекта

Новый сериал «Казачок» от Сергея Светлакова выходит 1 апреля на ТНТ

01 апреля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Сергей Светлаков хотел бы, чтобы«Казачка» смотрели зрители от 10 до 70 лет Фото: Роман Наумов © URA.RU Первый продюсерский проект после возвращения на ТНТ Сергея Светлакова выходит уже 1 апреля. Сериал «Казачок» создала студия SVERDЛOVSK при поддержке Института развития интернета. Съемки длились около двух месяцев, и за это время некоторые члены команды настолько успели полюбить съемочную площадку, что даже на ней ночевали, рассказали URA.RU представители телеканала ТНТ. «Все настолько прониклись проектом, один артист даже назвал его лучшим в жизни. Все были в диком восторге от материала и от того, насколько мы серьезно подошли к его реализации. Некоторые люди даже не уезжали с площадки, ночевали прямо там, жгли костры и уже даже как-то по-старославянски начинали говорить», — поделился Светлаков. Сериал расскажет историю подростка Степы, который случайно проваливается в колодец и оказывается в прошлом — в казачьей станице XVII века. Там ему предстоит взглянуть глазами современного человека на прошлое, а глазами казака — на гаджеты, к которым люди XXI века давно привыкли. Главные роли исполнили Алексей Лукин, Георгий Дронов, Николай Шрайбер, Максим Белбородов и Алексей Кравченко. «Одежду создавали по аутентичным образцам, использовались натуральные ткани, мы приезжали на примерки. И нам не просто приклеивали большие усы, гримеры еще специально затемняли кожу, ведь она у казаков смуглая. Так что тональных кремов разных оттенков на нас ушло огромное количество», — поделился впечатлениями от съемок актер Шрайбер. Больше фото со съемок — в материале URA.RU. Этой весной на телеканале ТНТ стартуют сразу два новых проекта Светлакова — сериал «Казачок» и шоу «Светлаков+». В преддверии премьер URA.RU пообщалось с юмористом об ожидаемом шквале критики, съемках «Горько 3» и поездках в Екатеринбург. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый продюсерский проект после возвращения на ТНТ Сергея Светлакова выходит уже 1 апреля. Сериал «Казачок» создала студия SVERDЛOVSK при поддержке Института развития интернета. Съемки длились около двух месяцев, и за это время некоторые члены команды настолько успели полюбить съемочную площадку, что даже на ней ночевали, рассказали URA.RU представители телеканала ТНТ. «Все настолько прониклись проектом, один артист даже назвал его лучшим в жизни. Все были в диком восторге от материала и от того, насколько мы серьезно подошли к его реализации. Некоторые люди даже не уезжали с площадки, ночевали прямо там, жгли костры и уже даже как-то по-старославянски начинали говорить», — поделился Светлаков. Сериал расскажет историю подростка Степы, который случайно проваливается в колодец и оказывается в прошлом — в казачьей станице XVII века. Там ему предстоит взглянуть глазами современного человека на прошлое, а глазами казака — на гаджеты, к которым люди XXI века давно привыкли. Главные роли исполнили Алексей Лукин, Георгий Дронов, Николай Шрайбер, Максим Белбородов и Алексей Кравченко. «Одежду создавали по аутентичным образцам, использовались натуральные ткани, мы приезжали на примерки. И нам не просто приклеивали большие усы, гримеры еще специально затемняли кожу, ведь она у казаков смуглая. Так что тональных кремов разных оттенков на нас ушло огромное количество», — поделился впечатлениями от съемок актер Шрайбер. Больше фото со съемок — в материале URA.RU. Этой весной на телеканале ТНТ стартуют сразу два новых проекта Светлакова — сериал «Казачок» и шоу «Светлаков+». В преддверии премьер URA.RU пообщалось с юмористом об ожидаемом шквале критики, съемках «Горько 3» и поездках в Екатеринбург.