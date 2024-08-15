Пострадавшим из-за атак ВСУ жителям Липецкой области выплатят по 50 тысяч рублей

15 августа 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

По словам Георгия Артамонова, обратиться за финансами можно будет в МФЦ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пострадавшим из-за атак ВСУ жителям Липецкой области выплатят по 50 тысяч рублей. Об этом заявил Губернатор Липецкой области Георгий Артамонов у себя в telegram-канале. «Выводим единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей для жителей региона, чьи дома пострадали в результате нападения БПЛА со стороны ВСУ», — пишет Артамонов. По оказанию поддержки гражданам, пострадавшим из-за повреждения жилых домов, будут предоставляться выплаты постоянно или временно прописанным в этих домах. Средства вычли из резервного фонда правительства Липецкой области. Обратиться за финансами можно будет в МФЦ. Ранее сообщалось, что из-за атаки ВСУ на Липецкую область появились пострадавшие. Также в Липецкой области разместили более 100 жителей Курской области, где сейчас идут бои с ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавшим из-за атак ВСУ жителям Липецкой области выплатят по 50 тысяч рублей. Об этом заявил Губернатор Липецкой области Георгий Артамонов у себя в telegram-канале. «Выводим единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей для жителей региона, чьи дома пострадали в результате нападения БПЛА со стороны ВСУ», — пишет Артамонов. По оказанию поддержки гражданам, пострадавшим из-за повреждения жилых домов, будут предоставляться выплаты постоянно или временно прописанным в этих домах. Средства вычли из резервного фонда правительства Липецкой области. Обратиться за финансами можно будет в МФЦ. Ранее сообщалось, что из-за атаки ВСУ на Липецкую область появились пострадавшие. Также в Липецкой области разместили более 100 жителей Курской области, где сейчас идут бои с ВСУ.