Пострадавшим из-за атак ВСУ жителям Липецкой области выплатят по 50 тысяч рублей. Об этом заявил Губернатор Липецкой области Георгий Артамонов у себя в telegram-канале.
«Выводим единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей для жителей региона, чьи дома пострадали в результате нападения БПЛА со стороны ВСУ», — пишет Артамонов. По оказанию поддержки гражданам, пострадавшим из-за повреждения жилых домов, будут предоставляться выплаты постоянно или временно прописанным в этих домах.
Средства вычли из резервного фонда правительства Липецкой области. Обратиться за финансами можно будет в МФЦ.
Ранее сообщалось, что из-за атаки ВСУ на Липецкую область появились пострадавшие. Также в Липецкой области разместили более 100 жителей Курской области, где сейчас идут бои с ВСУ.
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