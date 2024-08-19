«Птицы казались дронами»: как жительница Суджи бежала от бомбежки ВСУ на Средний Урал

Курянка проехала 125 км под обстрелами ВСУ, чтобы попасть в Свердловскую область

19 августа 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Украинская армия вторглась в регион в ночь на 6 августа (архивное фото) Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Утро 6 августа для Галины Деряженцевой из Суджанского района Курской области началось не с привычной кружки кофе и кусочка торта, которые она так любит печь, а с бомбежки ВСУ. Ее жилище расположено всего в шести километрах от места, откуда ведутся обстрелы, из-за чего ей пришлось оставить свой дом и домашних животных, чтобы спастись. О своем самом страшном дне Галина, вынужденная бежать в Свердловскую область, рассказала корреспонденту URA.RU. Жизнь до вторжения Галине Деряженцевой 52 года, и большую часть жизни она проработала кассиром. По словам женщины, ее ценили покупатели, и она с удовольствием трудилась. Из-за проблем со здоровьем Галина пять лет назад ушла с работы. После этого она сосредоточилась на домашнем хозяйстве — со скотом и птицей, часть продукции шла на продажу. В свое свободное время Галина пекла торты для своих близких и соседей. «Жизнь в деревне изменилась после начала спецоперации, поскольку Курская область стала подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Вначале обстрелы вызывали большой страх. Мы спасались в подвалах, иногда даже ночуя там из-за длительных бомбежек. С течением времени мы научились жить в таких условиях, хотя страх оставался», — поделилась курянка. Атака ВСУ на Курскую область 6 августа Галина проснулась от криков. Это были голоса соседей, полные ужаса и страха. Спешно одевшись, Галина выбежала во двор, где узнала о попытке ВСУ прорваться в Курскую область. Увидев дым от обстрелов на горизонте, она поняла, что оставаться в доме уже невозможно. Некоторые дома были полностью разрушены после атаки ВСУ (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Деряженцева разбудила младшего сына, сказав срочно собрать ценные вещи и документы. Вскоре в Суджанском районе пропало электричество, интернета, соответственно, тоже не было. Все были в панике, пытались связаться с близкими. Галина позвонила племяннику, который служит в армии РФ. Он приехал домой в отпуск, и как раз 6 августа был последним днем его «каникул». Племянник приехал за Галиной и ее сыном, чтобы отвезти их в Курск. Поездка заняла чуть более двух часов, и все это время слышались звуки взрывов снарядов. «Я испытывала такой страх, что даже пролетающие птицы казались мне дронами. Боялась, что ВСУ могут сбросить бомбу прямо на наш автомобиль». Эвакуация До ближайшего пункта помощи было 125 километров. Женщина до сих пор не может понять, откуда у нее взялись силы выдержать этот марафон. «Я старалась сохранять самообладание и не показывать эмоции перед племянником и сыном, но слезы текли. Мне было больно от осознания того, что пришлось покинуть свой дом таким способом. Однако в то же время я была счастлива, что сама осталась жива да и близкие тоже остались в живых». Галина сейчас находится в Арамили Фото: скриншот из эфира ОТВ В Курсе Галина остановилась у подруги, затем обратилась в мэрию, где ей предоставили адрес временного пункта размещения. По прибытии туда женщина обнаружила, что все места уже заняты. Ей дали второй адрес, но там то же самое. Не желая обременять семью подруги, Галина связалась со старшим сыном, который живет в Верхней Пышме (Свердлвоская область) со своей невесткой. «Они настояли на том, чтобы мы не колебались, и приехали к ним на Урал». Сначала Галина с сыном доехала до Москвы, уже оттуда они полетели в Екатеринбург. Параллельно курские власти предупредили коллег в Свердловской области, что в регион направляются два беженца. И по прибытии в Екатеринбург Галину и ее сына уже ожидали представители профильных ведомств. Переезд на Урал Их разместили в ПВР в городе Арамиль — в хостеле «Клевер». «Нам пообещали оказать помощь в оформлении документов, чтобы мы могли обустраивать здесь свой быт». Галина хочет заниматься своим любимым делом — печь торты, уже ищет товары в интернет-магазинах. Хостел, где разместили Галину с сыном Фото: Илья Московец © URA.RU В Курск она, скорее всего, не вернется. «Урал — место, где я могу провести свои годы в спокойствии, а молодежь — пустить корни. Уверена, что в ближайшем будущем все наладится, и мы сможем забыть ужасы, которые нам пришлось пережить из-за постоянных обстрелов мирных жителей со стороны ВСУ». За несколько месяцев до ЧП Галина выставила свой дом в Суджанском районе на продажу. Вечером 14 августа она получила звонок от неизвестного мужчины, который, как она предположила, мог быть солдатом ВСУ. Он заявил, что уже занял дом, поэтому его можно не продавать. Боевые действия между российскими и украинскими войсками в Курсой области продолжаются. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утро 6 августа для Галины Деряженцевой из Суджанского района Курской области началось не с привычной кружки кофе и кусочка торта, которые она так любит печь, а с бомбежки ВСУ. Ее жилище расположено всего в шести километрах от места, откуда ведутся обстрелы, из-за чего ей пришлось оставить свой дом и домашних животных, чтобы спастись. О своем самом страшном дне Галина, вынужденная бежать в Свердловскую область, рассказала корреспонденту URA.RU. Жизнь до вторжения Галине Деряженцевой 52 года, и большую часть жизни она проработала кассиром. По словам женщины, ее ценили покупатели, и она с удовольствием трудилась. Из-за проблем со здоровьем Галина пять лет назад ушла с работы. После этого она сосредоточилась на домашнем хозяйстве — со скотом и птицей, часть продукции шла на продажу. В свое свободное время Галина пекла торты для своих близких и соседей. «Жизнь в деревне изменилась после начала спецоперации, поскольку Курская область стала подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Вначале обстрелы вызывали большой страх. Мы спасались в подвалах, иногда даже ночуя там из-за длительных бомбежек. С течением времени мы научились жить в таких условиях, хотя страх оставался», — поделилась курянка. Атака ВСУ на Курскую область 6 августа Галина проснулась от криков. Это были голоса соседей, полные ужаса и страха. Спешно одевшись, Галина выбежала во двор, где узнала о попытке ВСУ прорваться в Курскую область. Увидев дым от обстрелов на горизонте, она поняла, что оставаться в доме уже невозможно. Деряженцева разбудила младшего сына, сказав срочно собрать ценные вещи и документы. Вскоре в Суджанском районе пропало электричество, интернета, соответственно, тоже не было. Все были в панике, пытались связаться с близкими. Галина позвонила племяннику, который служит в армии РФ. Он приехал домой в отпуск, и как раз 6 августа был последним днем его «каникул». Племянник приехал за Галиной и ее сыном, чтобы отвезти их в Курск. Поездка заняла чуть более двух часов, и все это время слышались звуки взрывов снарядов. «Я испытывала такой страх, что даже пролетающие птицы казались мне дронами. Боялась, что ВСУ могут сбросить бомбу прямо на наш автомобиль». Эвакуация До ближайшего пункта помощи было 125 километров. Женщина до сих пор не может понять, откуда у нее взялись силы выдержать этот марафон. «Я старалась сохранять самообладание и не показывать эмоции перед племянником и сыном, но слезы текли. Мне было больно от осознания того, что пришлось покинуть свой дом таким способом. Однако в то же время я была счастлива, что сама осталась жива да и близкие тоже остались в живых». В Курсе Галина остановилась у подруги, затем обратилась в мэрию, где ей предоставили адрес временного пункта размещения. По прибытии туда женщина обнаружила, что все места уже заняты. Ей дали второй адрес, но там то же самое. Не желая обременять семью подруги, Галина связалась со старшим сыном, который живет в Верхней Пышме (Свердлвоская область) со своей невесткой. «Они настояли на том, чтобы мы не колебались, и приехали к ним на Урал». Сначала Галина с сыном доехала до Москвы, уже оттуда они полетели в Екатеринбург. Параллельно курские власти предупредили коллег в Свердловской области, что в регион направляются два беженца. И по прибытии в Екатеринбург Галину и ее сына уже ожидали представители профильных ведомств. Переезд на Урал Их разместили в ПВР в городе Арамиль — в хостеле «Клевер». «Нам пообещали оказать помощь в оформлении документов, чтобы мы могли обустраивать здесь свой быт». Галина хочет заниматься своим любимым делом — печь торты, уже ищет товары в интернет-магазинах. В Курск она, скорее всего, не вернется. «Урал — место, где я могу провести свои годы в спокойствии, а молодежь — пустить корни. Уверена, что в ближайшем будущем все наладится, и мы сможем забыть ужасы, которые нам пришлось пережить из-за постоянных обстрелов мирных жителей со стороны ВСУ». За несколько месяцев до ЧП Галина выставила свой дом в Суджанском районе на продажу. Вечером 14 августа она получила звонок от неизвестного мужчины, который, как она предположила, мог быть солдатом ВСУ. Он заявил, что уже занял дом, поэтому его можно не продавать. Боевые действия между российскими и украинскими войсками в Курсой области продолжаются. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.