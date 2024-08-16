В Златоусте через неделю выберут нового мэра

Мэра Златоуста выберут из трех кандидатов
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Депутаты выберут нового мэра тайным голосованием
Депутаты выберут нового мэра тайным голосованием Фото:

Конкурсная комиссия 16 августа не стала отсеивать ни одного из кандидатов, подавших документы на конкурс на пост мэра Златоуста (Челябинская область). Как сообщил председатель комиссии, вице-губернатор Станислав Мошаров, нового мэра депутаты горсобрания выберут из трех кандидатов.

«К участию в выборах на пост мэра Златоуста допущены все три кандидата, подавшие документы на выдвижение. Все они являются зарегистрированными кандидатами, из них депутаты на заседании в конце августа выберут нового главу города», — сообщил Мошаров.

Конкурс, на участие в котором подали документы три человека, состоялся 16 августа. На пост главы претендуют врио мэра Олег Решетников, начальник городского управления образования Антон Туманов и член городской общественной палаты Сергей Маклаков. Комиссия могла отсеять одного из них, так как по положению она должна была оставить не менее двух кандидатов. Однако в списке остались все трое.

Необходимость в выборах нового мэра возникла после досрочной отставки экс-главы Златоуста Максима Пекарского 30 мая. После отставки Пекарского обязанности главы исполнял его зам Олег Сабанов. Однако уже 24 июня в качестве первого заместителя был представлен экс-замглавы Ашинского района по экономике Олег Решетников, и еще через три дня он стал врио мэра.

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Конкурсная комиссия 16 августа не стала отсеивать ни одного из кандидатов, подавших документы на конкурс на пост мэра Златоуста (Челябинская область). Как сообщил председатель комиссии, вице-губернатор Станислав Мошаров, нового мэра депутаты горсобрания выберут из трех кандидатов. «К участию в выборах на пост мэра Златоуста допущены все три кандидата, подавшие документы на выдвижение. Все они являются зарегистрированными кандидатами, из них депутаты на заседании в конце августа выберут нового главу города», — сообщил Мошаров. Конкурс, на участие в котором подали документы три человека, состоялся 16 августа. На пост главы претендуют врио мэра Олег Решетников, начальник городского управления образования Антон Туманов и член городской общественной палаты Сергей Маклаков. Комиссия могла отсеять одного из них, так как по положению она должна была оставить не менее двух кандидатов. Однако в списке остались все трое. Необходимость в выборах нового мэра возникла после досрочной отставки экс-главы Златоуста Максима Пекарского 30 мая. После отставки Пекарского обязанности главы исполнял его зам Олег Сабанов. Однако уже 24 июня в качестве первого заместителя был представлен экс-замглавы Ашинского района по экономике Олег Решетников, и еще через три дня он стал врио мэра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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