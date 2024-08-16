В Златоусте через неделю выберут нового мэра

Конкурсная комиссия 16 августа не стала отсеивать ни одного из кандидатов, подавших документы на конкурс на пост мэра Златоуста (Челябинская область). Как сообщил председатель комиссии, вице-губернатор Станислав Мошаров, нового мэра депутаты горсобрания выберут из трех кандидатов.
«К участию в выборах на пост мэра Златоуста допущены все три кандидата, подавшие документы на выдвижение. Все они являются зарегистрированными кандидатами, из них депутаты на заседании в конце августа выберут нового главу города», — сообщил Мошаров.
Конкурс, на участие в котором подали документы три человека, состоялся 16 августа. На пост главы претендуют врио мэра Олег Решетников, начальник городского управления образования Антон Туманов и член городской общественной палаты Сергей Маклаков. Комиссия могла отсеять одного из них, так как по положению она должна была оставить не менее двух кандидатов. Однако в списке остались все трое.
Необходимость в выборах нового мэра возникла после досрочной отставки экс-главы Златоуста Максима Пекарского 30 мая. После отставки Пекарского обязанности главы исполнял его зам Олег Сабанов. Однако уже 24 июня в качестве первого заместителя был представлен экс-замглавы Ашинского района по экономике Олег Решетников, и еще через три дня он стал врио мэра.
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