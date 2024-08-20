Путин сходил на могилу отца Кадырова

Российский президент Владимир Путин прибыл в Чеченскую республику с рабочим визитом. В процессе он посетил могилу первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, который является отцом действующего лидера республики Рамзана Кадырова.
«Президент России Владимир Путин посетил могилу <…> Ахмата-Хаджи Кадырова. На месте его встречают председатель Совета алимов СКФО Хож-Ахмед Кадыров и Магомед Кадыров», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что Путин отдал дань памяти первому чеченскому лидеру и отметил вклад того в становлении мирной и благополучной республики.
Владимир Путин 20 августа совершил ряд рабочих поездок. Сначала он посетил Беслан, в частности школу, где в 2004 году был совершен теракт. Далее лидер государства направился в Чеченскую республику. Еще в мае этого года президент давал обещание Кадырову посетить его регион.
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Российский президент Владимир Путин прибыл в Чеченскую республику с рабочим визитом. В процессе он посетил могилу первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, который является отцом действующего лидера республики Рамзана Кадырова. «Президент России Владимир Путин посетил могилу <…> Ахмата-Хаджи Кадырова. На месте его встречают председатель Совета алимов СКФО Хож-Ахмед Кадыров и Магомед Кадыров», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что Путин отдал дань памяти первому чеченскому лидеру и отметил вклад того в становлении мирной и благополучной республики. Владимир Путин 20 августа совершил ряд рабочих поездок. Сначала он посетил Беслан, в частности школу, где в 2004 году был совершен теракт. Далее лидер государства направился в Чеченскую республику. Еще в мае этого года президент давал обещание Кадырову посетить его регион.