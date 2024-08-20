Путин сходил на могилу отца Кадырова

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин (на фото) посетил могилу Ахмата-Хаджи Кадырова в ходе своего визита в Чеченскую республику Фото:

Российский президент Владимир Путин прибыл в Чеченскую республику с рабочим визитом. В процессе он посетил могилу первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, который является отцом действующего лидера республики Рамзана Кадырова.

«Президент России Владимир Путин посетил могилу <…> Ахмата-Хаджи Кадырова. На месте его встречают председатель Совета алимов СКФО Хож-Ахмед Кадыров и Магомед Кадыров», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что Путин отдал дань памяти первому чеченскому лидеру и отметил вклад того в становлении мирной и благополучной республики.

Владимир Путин 20 августа совершил ряд рабочих поездок. Сначала он посетил Беслан, в частности школу, где в 2004 году был совершен теракт. Далее лидер государства направился в Чеченскую республику. Еще в мае этого года президент давал обещание Кадырову посетить его регион.

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Российский президент Владимир Путин прибыл в Чеченскую республику с рабочим визитом. В процессе он посетил могилу первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, который является отцом действующего лидера республики Рамзана Кадырова. «Президент России Владимир Путин посетил могилу <…> Ахмата-Хаджи Кадырова. На месте его встречают председатель Совета алимов СКФО Хож-Ахмед Кадыров и Магомед Кадыров», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что Путин отдал дань памяти первому чеченскому лидеру и отметил вклад того в становлении мирной и благополучной республики. Владимир Путин 20 августа совершил ряд рабочих поездок. Сначала он посетил Беслан, в частности школу, где в 2004 году был совершен теракт. Далее лидер государства направился в Чеченскую республику. Еще в мае этого года президент давал обещание Кадырову посетить его регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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