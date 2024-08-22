Украина атаковала пятый по грузообороту порт РФ «Кавказ»: как он выглядит, что о нем известно

Украина атаковала порт «Кавказ», есть попадание по парому

22 августа 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

Порт «Кавказ» Керченской паромной переправы был атакован ВСУ Фото: Константин Чалабов/РИА Новости Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о нападении ВСУ на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». На месте инцидента активно работают экстренные и специальные службы, которые уточняют размеры возгорания и количество пострадавших. Информация об особенностях порта читайте в материале URA.RU. Порт Кавказ: важный узел транспортной сети Новость по теме ВСУ атаковали порт «Кавказ»: что известно к этому часу Порт Кавказ, расположенный на косе Чушка в Керченском проливе, является одним из ключевых морских портов России. По грузообороту он занимает пятое место в стране и второе в Черноморско-Азовском бассейне после порта в Новороссийске. В 2015 году порт обработал 30,5 миллиона тонн грузов, что подтверждает его важную роль в транспортной инфраструктуре. Также порт служит важным пассажирским узлом, принимая железнодорожные паромы, которые связывают его с городом Варна в Болгарии. Суда в порту Керченской паромной переправы осуществляющие перевозки по маршруту «Порт Крым — Порт Кавказ» Фото: Константин Чалабов/РИА Новости Историческое развитие Порт «Кавказ» был основан в 1953 году с целью обслуживания Керченской паромной переправы, соединяющей Крым и Кавказ. Инфраструктура порта была спроектирована для перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных составов. В 2004 году началась реконструкция, и перевозка грузовых вагонов была возобновлена после некоторых лет простоя. Летом 2010 года также были возобновлены пассажирские рейсы, хотя линия вскоре закрылась. Пассажиры в порту «Керчь» Керченской паромной переправы у парома Фото: Константин Чалабов/РИА Новости Экологические проблемы В последние десятилетия грузооборот порта значительно увеличился, особенно после строительства терминалов для перевалки нефтепродуктов и химических веществ. Однако это привело к ухудшению экологической ситуации, в результате чего местные жители начали страдать от загрязнения. В 2008 году судом было вынесено решение о запрете на перегрузку грузов из-за нарушений природоохранного законодательства, позже ограничения были сняты. Грузовой паром в порту «Крым» Керченской паромной переправы Фото: Константин Чалабов/РИА Новости Современная инфраструктура и возможности Порт делится на Северный и Южный районы, каждый из которых оснащен современными причалами и терминалами. Северный район, защищенный молами, вмещает до десяти причалов для различных типов грузов и паромов, в том числе для железнодорожных и автомобильных перевозок. Южный район, менее защищенный, обслуживает экспортные грузы и включает в себя два основных причала с современной инфраструктурой для обработки товаров. Таможенный пост «Морской порт Кавказ» Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Паромные переправы и грузоперевозки Порт Кавказ активно обслуживает паромные переправы, соединяющие его с различными странами, такими как Болгария, Турция и Грузия. Железнодорожные паромы перевозят как грузы, так и пассажиров, с регулярными рейсами в Варну и Зонгулдак, а также в Поти. После открытия Крымского моста в 2018 году, паромное сообщение было приостановлено, но в 2019 году оно возобновилось, несмотря на снижение количества рейсов. Суда в порту «Кавказ» Керченской паромной переправы Фото: Владимир Макаров/РИА Новости Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о нападении ВСУ на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». На месте инцидента активно работают экстренные и специальные службы, которые уточняют размеры возгорания и количество пострадавших. Информация об особенностях порта читайте в материале URA.RU. Порт Кавказ, расположенный на косе Чушка в Керченском проливе, является одним из ключевых морских портов России. По грузообороту он занимает пятое место в стране и второе в Черноморско-Азовском бассейне после порта в Новороссийске. В 2015 году порт обработал 30,5 миллиона тонн грузов, что подтверждает его важную роль в транспортной инфраструктуре. Также порт служит важным пассажирским узлом, принимая железнодорожные паромы, которые связывают его с городом Варна в Болгарии. Порт «Кавказ» был основан в 1953 году с целью обслуживания Керченской паромной переправы, соединяющей Крым и Кавказ. Инфраструктура порта была спроектирована для перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных составов. В 2004 году началась реконструкция, и перевозка грузовых вагонов была возобновлена после некоторых лет простоя. Летом 2010 года также были возобновлены пассажирские рейсы, хотя линия вскоре закрылась. В последние десятилетия грузооборот порта значительно увеличился, особенно после строительства терминалов для перевалки нефтепродуктов и химических веществ. Однако это привело к ухудшению экологической ситуации, в результате чего местные жители начали страдать от загрязнения. В 2008 году судом было вынесено решение о запрете на перегрузку грузов из-за нарушений природоохранного законодательства, позже ограничения были сняты. Порт делится на Северный и Южный районы, каждый из которых оснащен современными причалами и терминалами. Северный район, защищенный молами, вмещает до десяти причалов для различных типов грузов и паромов, в том числе для железнодорожных и автомобильных перевозок. Южный район, менее защищенный, обслуживает экспортные грузы и включает в себя два основных причала с современной инфраструктурой для обработки товаров. Порт Кавказ активно обслуживает паромные переправы, соединяющие его с различными странами, такими как Болгария, Турция и Грузия. Железнодорожные паромы перевозят как грузы, так и пассажиров, с регулярными рейсами в Варну и Зонгулдак, а также в Поти. После открытия Крымского моста в 2018 году, паромное сообщение было приостановлено, но в 2019 году оно возобновилось, несмотря на снижение количества рейсов.