Украина атаковала пятый по грузообороту порт РФ «Кавказ»: как он выглядит, что о нем известно

Порт «Кавказ» Керченской паромной переправы был атакован ВСУФото: Константин Чалабов/РИА Новости
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о нападении ВСУ на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». На месте инцидента активно работают экстренные и специальные службы, которые уточняют размеры возгорания и количество пострадавших. Информация об особенностях порта читайте в материале URA.RU.
Порт Кавказ, расположенный на косе Чушка в Керченском проливе, является одним из ключевых морских портов России. По грузообороту он занимает пятое место в стране и второе в Черноморско-Азовском бассейне после порта в Новороссийске. В 2015 году порт обработал 30,5 миллиона тонн грузов, что подтверждает его важную роль в транспортной инфраструктуре. Также порт служит важным пассажирским узлом, принимая железнодорожные паромы, которые связывают его с городом Варна в Болгарии.
Суда в порту Керченской паромной переправы осуществляющие перевозки по маршруту «Порт Крым — Порт Кавказ»
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Историческое развитие
Порт «Кавказ» был основан в 1953 году с целью обслуживания Керченской паромной переправы, соединяющей Крым и Кавказ. Инфраструктура порта была спроектирована для перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных составов. В 2004 году началась реконструкция, и перевозка грузовых вагонов была возобновлена после некоторых лет простоя. Летом 2010 года также были возобновлены пассажирские рейсы, хотя линия вскоре закрылась.
Пассажиры в порту «Керчь» Керченской паромной переправы у парома
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Экологические проблемы
В последние десятилетия грузооборот порта значительно увеличился, особенно после строительства терминалов для перевалки нефтепродуктов и химических веществ. Однако это привело к ухудшению экологической ситуации, в результате чего местные жители начали страдать от загрязнения. В 2008 году судом было вынесено решение о запрете на перегрузку грузов из-за нарушений природоохранного законодательства, позже ограничения были сняты.
Грузовой паром в порту «Крым» Керченской паромной переправы
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Современная инфраструктура и возможности
Порт делится на Северный и Южный районы, каждый из которых оснащен современными причалами и терминалами. Северный район, защищенный молами, вмещает до десяти причалов для различных типов грузов и паромов, в том числе для железнодорожных и автомобильных перевозок. Южный район, менее защищенный, обслуживает экспортные грузы и включает в себя два основных причала с современной инфраструктурой для обработки товаров.
Таможенный пост «Морской порт Кавказ»
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Паромные переправы и грузоперевозки
Порт Кавказ активно обслуживает паромные переправы, соединяющие его с различными странами, такими как Болгария, Турция и Грузия. Железнодорожные паромы перевозят как грузы, так и пассажиров, с регулярными рейсами в Варну и Зонгулдак, а также в Поти. После открытия Крымского моста в 2018 году, паромное сообщение было приостановлено, но в 2019 году оно возобновилось, несмотря на снижение количества рейсов.
Суда в порту «Кавказ» Керченской паромной переправы
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Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о нападении ВСУ на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». На месте инцидента активно работают экстренные и специальные службы, которые уточняют размеры возгорания и количество пострадавших. Информация об особенностях порта читайте в материале URA.RU. Порт Кавказ, расположенный на косе Чушка в Керченском проливе, является одним из ключевых морских портов России. По грузообороту он занимает пятое место в стране и второе в Черноморско-Азовском бассейне после порта в Новороссийске. В 2015 году порт обработал 30,5 миллиона тонн грузов, что подтверждает его важную роль в транспортной инфраструктуре. Также порт служит важным пассажирским узлом, принимая железнодорожные паромы, которые связывают его с городом Варна в Болгарии. Порт «Кавказ» был основан в 1953 году с целью обслуживания Керченской паромной переправы, соединяющей Крым и Кавказ. Инфраструктура порта была спроектирована для перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных составов. В 2004 году началась реконструкция, и перевозка грузовых вагонов была возобновлена после некоторых лет простоя. Летом 2010 года также были возобновлены пассажирские рейсы, хотя линия вскоре закрылась. В последние десятилетия грузооборот порта значительно увеличился, особенно после строительства терминалов для перевалки нефтепродуктов и химических веществ. Однако это привело к ухудшению экологической ситуации, в результате чего местные жители начали страдать от загрязнения. В 2008 году судом было вынесено решение о запрете на перегрузку грузов из-за нарушений природоохранного законодательства, позже ограничения были сняты. Порт делится на Северный и Южный районы, каждый из которых оснащен современными причалами и терминалами. Северный район, защищенный молами, вмещает до десяти причалов для различных типов грузов и паромов, в том числе для железнодорожных и автомобильных перевозок. Южный район, менее защищенный, обслуживает экспортные грузы и включает в себя два основных причала с современной инфраструктурой для обработки товаров. Порт Кавказ активно обслуживает паромные переправы, соединяющие его с различными странами, такими как Болгария, Турция и Грузия. Железнодорожные паромы перевозят как грузы, так и пассажиров, с регулярными рейсами в Варну и Зонгулдак, а также в Поти. После открытия Крымского моста в 2018 году, паромное сообщение было приостановлено, но в 2019 году оно возобновилось, несмотря на снижение количества рейсов.