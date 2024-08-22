Жители Ейска взыскивают с Минобороны компенсацию ущерба от падения Су-34

23 августа 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

Су-34 упал на многоэтажный дом в октябре 2022 года Фото: Сергей Белов © URA.RU Шесть семей из Ейска обратились в суд за взысканием с Минобороны ущерба, нанесенного в результате падения самолета Су-34 на их многоэтажный дом в октябре 2022 года. В качестве ответчика выступает гвардейский бомбардировочный авиационный Млавский полк. «В Ейский суд Краснодарского края подано шесть заявлений жильцов, на чей дом рухнул самолет Су-34. Ответчиком выступает гвардейский бомбардировочный авиационный Млавский полк в лице ФКУ „Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа“ Минобороны», — сообщает « Коммерсант ». Три иска уже удовлетворены. Минобороны выплатит пострадавшим стоимость имущества и компенсацию морального вреда. Пострадавшим присуждены выплаты от 236 тысяч до 935 тысяч рублей в качестве возмещения стоимости уничтоженного имущества, включая автомобили. Слушания по остальным делам продолжаются. Военный самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске из-за попадания двух птиц в его двигатели. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета. Воздушное судно рухнуло на крышу девятиэтажного дома, пострадали 15 квартир, 14 человек погибли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шесть семей из Ейска обратились в суд за взысканием с Минобороны ущерба, нанесенного в результате падения самолета Су-34 на их многоэтажный дом в октябре 2022 года. В качестве ответчика выступает гвардейский бомбардировочный авиационный Млавский полк. «В Ейский суд Краснодарского края подано шесть заявлений жильцов, на чей дом рухнул самолет Су-34. Ответчиком выступает гвардейский бомбардировочный авиационный Млавский полк в лице ФКУ „Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа“ Минобороны», — сообщает «Коммерсант». Три иска уже удовлетворены. Минобороны выплатит пострадавшим стоимость имущества и компенсацию морального вреда. Пострадавшим присуждены выплаты от 236 тысяч до 935 тысяч рублей в качестве возмещения стоимости уничтоженного имущества, включая автомобили. Слушания по остальным делам продолжаются. Военный самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске из-за попадания двух птиц в его двигатели. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета. Воздушное судно рухнуло на крышу девятиэтажного дома, пострадали 15 квартир, 14 человек погибли.