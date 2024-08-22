22 августа 2024

Жители Ейска взыскивают с Минобороны компенсацию ущерба от падения Су-34

© Служба новостей «URA.RU»
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Ейск, дом, пострадавший в результате падения самолета. Ейск, ейск
Су-34 упал на многоэтажный дом в октябре 2022 года Фото:

Шесть семей из Ейска обратились в суд за взысканием с Минобороны ущерба, нанесенного в результате падения самолета Су-34 на их многоэтажный дом в октябре 2022 года. В качестве ответчика выступает гвардейский бомбардировочный авиационный Млавский полк.

«В Ейский суд Краснодарского края подано шесть заявлений жильцов, на чей дом рухнул самолет Су-34. Ответчиком выступает гвардейский бомбардировочный авиационный Млавский полк в лице ФКУ „Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа“ Минобороны», — сообщает «Коммерсант».

Три иска уже удовлетворены. Минобороны выплатит пострадавшим стоимость имущества и компенсацию морального вреда. Пострадавшим присуждены выплаты от 236 тысяч до 935 тысяч рублей в качестве возмещения стоимости уничтоженного имущества, включая автомобили. Слушания по остальным делам продолжаются.

Военный самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске из-за попадания двух птиц в его двигатели. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета. Воздушное судно рухнуло на крышу девятиэтажного дома, пострадали 15 квартир, 14 человек погибли.

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Шесть семей из Ейска обратились в суд за взысканием с Минобороны ущерба, нанесенного в результате падения самолета Су-34 на их многоэтажный дом в октябре 2022 года. В качестве ответчика выступает гвардейский бомбардировочный авиационный Млавский полк. «В Ейский суд Краснодарского края подано шесть заявлений жильцов, на чей дом рухнул самолет Су-34. Ответчиком выступает гвардейский бомбардировочный авиационный Млавский полк в лице ФКУ „Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа“ Минобороны», — сообщает «Коммерсант». Три иска уже удовлетворены. Минобороны выплатит пострадавшим стоимость имущества и компенсацию морального вреда. Пострадавшим присуждены выплаты от 236 тысяч до 935 тысяч рублей в качестве возмещения стоимости уничтоженного имущества, включая автомобили. Слушания по остальным делам продолжаются. Военный самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске из-за попадания двух птиц в его двигатели. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета. Воздушное судно рухнуло на крышу девятиэтажного дома, пострадали 15 квартир, 14 человек погибли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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