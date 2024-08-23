Футбольный клуб из Екатеринбурга подписал бойца-кулачника Гаджи Автомата. Фото

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Гаджи Автомат известен по боям на голых кулаках
Гаджи Автомат известен по боям на голых кулаках Фото:

Екатеринбургский футбольный клуб «СиндЕкат» из Медиалиги подписал контракт с бойцом-кулачником Гаджи Автоматом. Спортсмен будет играть в одной команде с бывшими игроками «Урала» и «Зенита». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе клуба.

«Гаджи Автомат будет играть в связке с экс-капитаном „Урала“ Артемом Фидлером, бывшим игроком сборной России и ФК „Зенит“ Олегом Шатовым, в активе которого три победы на чемпионате России, два Кубка Росси и два Суперкубка России, а также обладателем Кубка ФНЛ Анатолием Герком, которые несколько лет назад тоже выступал за „шмелей“» — следует из сообщения. Отмечается, что ранее Гаджи играл за московский ФК «Кони», в восьми матчах за который отличился одним голом и передачей.

Боец прославился своими выступлениями в поединках на голых кулаках в лиге RCC Hard. Крайний бой в рамках промоушена Гаджи провел 8 июня. Тогда он вернулся на ринг после серьезной травмы, однако это ему не помешало одержать победу над Фернандо Родригесом.

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Екатеринбургский футбольный клуб «СиндЕкат» из Медиалиги подписал контракт с бойцом-кулачником Гаджи Автоматом. Спортсмен будет играть в одной команде с бывшими игроками «Урала» и «Зенита». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе клуба. «Гаджи Автомат будет играть в связке с экс-капитаном „Урала“ Артемом Фидлером, бывшим игроком сборной России и ФК „Зенит“ Олегом Шатовым, в активе которого три победы на чемпионате России, два Кубка Росси и два Суперкубка России, а также обладателем Кубка ФНЛ Анатолием Герком, которые несколько лет назад тоже выступал за „шмелей“» — следует из сообщения. Отмечается, что ранее Гаджи играл за московский ФК «Кони», в восьми матчах за который отличился одним голом и передачей. Боец прославился своими выступлениями в поединках на голых кулаках в лиге RCC Hard. Крайний бой в рамках промоушена Гаджи провел 8 июня. Тогда он вернулся на ринг после серьезной травмы, однако это ему не помешало одержать победу над Фернандо Родригесом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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