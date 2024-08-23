Екатеринбургский футбольный клуб «СиндЕкат» из Медиалиги подписал контракт с бойцом-кулачником Гаджи Автоматом. Спортсмен будет играть в одной команде с бывшими игроками «Урала» и «Зенита». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе клуба.
«Гаджи Автомат будет играть в связке с экс-капитаном „Урала“ Артемом Фидлером, бывшим игроком сборной России и ФК „Зенит“ Олегом Шатовым, в активе которого три победы на чемпионате России, два Кубка Росси и два Суперкубка России, а также обладателем Кубка ФНЛ Анатолием Герком, которые несколько лет назад тоже выступал за „шмелей“» — следует из сообщения. Отмечается, что ранее Гаджи играл за московский ФК «Кони», в восьми матчах за который отличился одним голом и передачей.
Боец прославился своими выступлениями в поединках на голых кулаках в лиге RCC Hard. Крайний бой в рамках промоушена Гаджи провел 8 июня. Тогда он вернулся на ринг после серьезной травмы, однако это ему не помешало одержать победу над Фернандо Родригесом.
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