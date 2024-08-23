В Магнитогорске водитель квадроцикла скончался в ДТП с переворотом. Фото

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, квадроцикл
Водитель квадроцикла скончался после переворота Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 40-летний водитель квадроцикла скончался после переворота транспортного средства. Подробности аварии сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции.

«23 августа в 19:00 часов на шоссе Западное у дома 130, водитель 1984 года рождения, управляя квадроциклом „Sestek“, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель квадроцикла скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областной ГАИ добавили, что мужчина был без мотошлема и защитной экипировки. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Водитель квадроцикла перевернулся на дороге Магнитогорска
Водитель квадроцикла перевернулся на дороге Магнитогорска
Мужчина был без мотошлема и экипировки
Мужчина был без мотошлема и экипировки

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 40-летний водитель квадроцикла скончался после переворота транспортного средства. Подробности аварии сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции. «23 августа в 19:00 часов на шоссе Западное у дома 130, водитель 1984 года рождения, управляя квадроциклом „Sestek“, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель квадроцикла скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной ГАИ добавили, что мужчина был без мотошлема и защитной экипировки. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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