В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 40-летний водитель квадроцикла скончался после переворота транспортного средства. Подробности аварии сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции.
«23 августа в 19:00 часов на шоссе Западное у дома 130, водитель 1984 года рождения, управляя квадроциклом „Sestek“, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель квадроцикла скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областной ГАИ добавили, что мужчина был без мотошлема и защитной экипировки. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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