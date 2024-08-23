В Магнитогорске водитель квадроцикла скончался в ДТП с переворотом. Фото

23 августа 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Водитель квадроцикла скончался после переворота Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 40-летний водитель квадроцикла скончался после переворота транспортного средства. Подробности аварии сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции. «23 августа в 19:00 часов на шоссе Западное у дома 130, водитель 1984 года рождения, управляя квадроциклом „Sestek“, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель квадроцикла скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной ГАИ добавили, что мужчина был без мотошлема и защитной экипировки. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Водитель квадроцикла перевернулся на дороге Магнитогорска Госавтоинспекция Челябинской области Мужчина был без мотошлема и экипировки Госавтоинспекция Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 40-летний водитель квадроцикла скончался после переворота транспортного средства. Подробности аварии сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции. «23 августа в 19:00 часов на шоссе Западное у дома 130, водитель 1984 года рождения, управляя квадроциклом „Sestek“, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель квадроцикла скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной ГАИ добавили, что мужчина был без мотошлема и защитной экипировки. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.