Внедорожник Mitsubishi вылетел на тротуар после столкновения с автомобилем марки Mercedes. ДТП произошло 24 августа днем около магазина «Лента» по улице Блюхера, сообщили URA.RU читатели.
«Авария на Блюхера. Около „Ленты“», — написали в редакцию URA.RU читатели. Они прислали фото, на котором показано, что автомобиль Mitsubishi вылетел на пешеходную зону.
На участке дороги по улице Блюхера около дома №126 столкнулись автомобиль Mitsubishi, которым управлял 24-летний парень, и Mercedes, за рулем которого находился 27-летний водитель. В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Среди пешеходов пострадавших нет.
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