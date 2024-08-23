23 августа 2024

Внедорожник вылетел на тротуар после ДТП в Челябинске по улице Блюхера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла по улице Блюхера, рассказали в Госавтоинспекции (архивное фото) Фото:

Внедорожник Mitsubishi вылетел на тротуар после столкновения с автомобилем марки Mercedes. ДТП произошло 24 августа днем около магазина «Лента» по улице Блюхера, сообщили URA.RU читатели.

«Авария на Блюхера. Около „Ленты“», — написали в редакцию URA.RU читатели. Они прислали фото, на котором показано, что автомобиль Mitsubishi вылетел на пешеходную зону.

На участке дороги по улице Блюхера около дома №126 столкнулись автомобиль Mitsubishi, которым управлял 24-летний парень, и Mercedes, за рулем которого находился 27-летний водитель. В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Среди пешеходов пострадавших нет.

Машина вылетела на тротуар в Челябинске
Машина вылетела на тротуар в Челябинске

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Внедорожник Mitsubishi вылетел на тротуар после столкновения с автомобилем марки Mercedes. ДТП произошло 24 августа днем около магазина «Лента» по улице Блюхера, сообщили URA.RU читатели. «Авария на Блюхера. Около „Ленты“», — написали в редакцию URA.RU читатели. Они прислали фото, на котором показано, что автомобиль Mitsubishi вылетел на пешеходную зону. На участке дороги по улице Блюхера около дома №126 столкнулись автомобиль Mitsubishi, которым управлял 24-летний парень, и Mercedes, за рулем которого находился 27-летний водитель. В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Среди пешеходов пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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