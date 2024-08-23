Внедорожник вылетел на тротуар после ДТП в Челябинске по улице Блюхера. Фото

24 августа 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Авария произошла по улице Блюхера, рассказали в Госавтоинспекции (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Внедорожник Mitsubishi вылетел на тротуар после столкновения с автомобилем марки Mercedes. ДТП произошло 24 августа днем около магазина «Лента» по улице Блюхера, сообщили URA.RU читатели. «Авария на Блюхера. Около „Ленты“», — написали в редакцию URA.RU читатели. Они прислали фото, на котором показано, что автомобиль Mitsubishi вылетел на пешеходную зону. На участке дороги по улице Блюхера около дома №126 столкнулись автомобиль Mitsubishi, которым управлял 24-летний парень, и Mercedes, за рулем которого находился 27-летний водитель. В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Среди пешеходов пострадавших нет. Машина вылетела на тротуар в Челябинске Фото предоставлено читателем Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Внедорожник Mitsubishi вылетел на тротуар после столкновения с автомобилем марки Mercedes. ДТП произошло 24 августа днем около магазина «Лента» по улице Блюхера, сообщили URA.RU читатели. «Авария на Блюхера. Около „Ленты“», — написали в редакцию URA.RU читатели. Они прислали фото, на котором показано, что автомобиль Mitsubishi вылетел на пешеходную зону. На участке дороги по улице Блюхера около дома №126 столкнулись автомобиль Mitsubishi, которым управлял 24-летний парень, и Mercedes, за рулем которого находился 27-летний водитель. В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Среди пешеходов пострадавших нет.