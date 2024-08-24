В Курской области запретили рыбалку на фоне режима КТО

В связи с объявлением режима контртеррористической операции (КТО), действующим на территории Курской области, введены временные ограничения на активность в акватории Курчатовского водохранилища и прилегающей к нему зоне. Под запретом оказались культурные и спортивные мероприятия, а также рыбалка, рассказал врио главы региона Алексей Смирнов.
«В рамках действующего на территории области режима КТО региональным оперштабом временно ограничена активность в акватории Курчатовского водохранилища и его прибрежной зоне... Под запретом также рыболовство», — написал Смирнов у себя в telegram-канале.
В соответствии с принятым решением, на период действия режима КТО также запрещены культурные, спортивные и иные массовые мероприятия. Запрещена деятельность развлекательных заведений и использование маломерных судов, включая водные мотоциклы и другие плавсредства.
Ранее в трех регионах России объявили режим КТО. Ограничения были введены в Белгородской, Брянской и Курской областях из-за угрозы со стороны Украины. Что означает режим КТО и как себя вести в случае его объявления — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.