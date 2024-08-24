Дуда признал, что польские танки участвуют в атаке ВСУ в Курской области

24 августа 2024 в 22:09 Размер текста - 17 +

Дуда приехал в Киев на День Независимости Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Переданные Украине польские танки участвуют в боях ВСУ в Курской области. Такое признание сделал президент Польши Анджей Дуда во время празднования Дня независимости Украины в Киеве. «Переданные более года назад из Польши танки PT-91 Twardy сегодня на полях битвы защищают Украину, сражаются в районе Курска», — сказал Дуда во время выступления в Киеве. Трансляцию вело Польское телевидение. Президент пообещал продолжить военную и политическую поддержку Украины. Ранее свое участие во вторжении в Курскую область подтверждала американская ЧВК Forward Observation Group. По данным Минобороны РФ, сейчас российские военнослужащие отражают атаки штурмовых групп ВСУ и ликвидируют диверсантов, которые пытаются проникнуть вглубь региона в лесных массивах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Переданные Украине польские танки участвуют в боях ВСУ в Курской области. Такое признание сделал президент Польши Анджей Дуда во время празднования Дня независимости Украины в Киеве. «Переданные более года назад из Польши танки PT-91 Twardy сегодня на полях битвы защищают Украину, сражаются в районе Курска», — сказал Дуда во время выступления в Киеве. Трансляцию вело Польское телевидение. Президент пообещал продолжить военную и политическую поддержку Украины. Ранее свое участие во вторжении в Курскую область подтверждала американская ЧВК Forward Observation Group. По данным Минобороны РФ, сейчас российские военнослужащие отражают атаки штурмовых групп ВСУ и ликвидируют диверсантов, которые пытаются проникнуть вглубь региона в лесных массивах.