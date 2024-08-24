Дуда признал, что польские танки участвуют в атаке ВСУ в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, Анджей Дуда, stock
Дуда приехал в Киев на День Независимости Украины Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Переданные Украине польские танки участвуют в боях ВСУ в Курской области. Такое признание сделал президент Польши Анджей Дуда во время празднования Дня независимости Украины в Киеве.

«Переданные более года назад из Польши танки PT-91 Twardy сегодня на полях битвы защищают Украину, сражаются в районе Курска», — сказал Дуда во время выступления в Киеве. Трансляцию вело Польское телевидение. Президент пообещал продолжить военную и политическую поддержку Украины.

Ранее свое участие во вторжении в Курскую область подтверждала американская ЧВК Forward Observation Group. По данным Минобороны РФ, сейчас российские военнослужащие отражают атаки штурмовых групп ВСУ и ликвидируют диверсантов, которые пытаются проникнуть вглубь региона в лесных массивах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переданные Украине польские танки участвуют в боях ВСУ в Курской области. Такое признание сделал президент Польши Анджей Дуда во время празднования Дня независимости Украины в Киеве. «Переданные более года назад из Польши танки PT-91 Twardy сегодня на полях битвы защищают Украину, сражаются в районе Курска», — сказал Дуда во время выступления в Киеве. Трансляцию вело Польское телевидение. Президент пообещал продолжить военную и политическую поддержку Украины. Ранее свое участие во вторжении в Курскую область подтверждала американская ЧВК Forward Observation Group. По данным Минобороны РФ, сейчас российские военнослужащие отражают атаки штурмовых групп ВСУ и ликвидируют диверсантов, которые пытаются проникнуть вглубь региона в лесных массивах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...