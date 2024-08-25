Тюменский олигарх получил миллионы от «Сколково»

Тюменская компания «Мостострой-11» получила грант в 117 млн рублей от «Сколково»

26 августа 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Благодаря грантовому проекту Руссу увеличил прибыль своей компании на 10% Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Компания тюменского миллиардера и экс-депутата тюменской облдумы Николая Руссу «Мостострой-11» получила грант от «Сколково». Об этом сообщает медиацентр официального сайта инновационного центра. «Компания „Мостострой-11“ получила грант „Сколково“ на развитие проекта платформы цифрового строительства MStroy. Размер гранта нацпроекта „Цифровая экономика РФ“ составил 117 млн рублей, а общая стоимость проекта превышает 237 млн рублей», — говорится в сообщении. Известно, что за 2021—2023 года платформа MStroy повысила производительность и выручку «Мостостроя-11» на 10% благодаря оптимизации бизнес-процессов. По данным Rusprofile, последняя известная выручка АО «Мостострой-11» (за 2021 год) составила 26 млрд рублей, а прибыль превысила 770 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания тюменского миллиардера и экс-депутата тюменской облдумы Николая Руссу «Мостострой-11» получила грант от «Сколково». Об этом сообщает медиацентр официального сайта инновационного центра. «Компания „Мостострой-11“ получила грант „Сколково“ на развитие проекта платформы цифрового строительства MStroy. Размер гранта нацпроекта „Цифровая экономика РФ“ составил 117 млн рублей, а общая стоимость проекта превышает 237 млн рублей», — говорится в сообщении. Известно, что за 2021—2023 года платформа MStroy повысила производительность и выручку «Мостостроя-11» на 10% благодаря оптимизации бизнес-процессов. По данным Rusprofile, последняя известная выручка АО «Мостострой-11» (за 2021 год) составила 26 млрд рублей, а прибыль превысила 770 млн рублей.