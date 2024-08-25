25 августа 2024
24 августа 2024

Тюменский олигарх получил миллионы от «Сколково»

Тюменская компания «Мостострой-11» получила грант в 117 млн рублей от «Сколково»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание тюменской городской думы. Тюмень, руссу николай
Благодаря грантовому проекту Руссу увеличил прибыль своей компании на 10% Фото:

Компания тюменского миллиардера и экс-депутата тюменской облдумы Николая Руссу «Мостострой-11» получила грант от «Сколково». Об этом сообщает медиацентр официального сайта инновационного центра.

«Компания „Мостострой-11“ получила грант „Сколково“ на развитие проекта платформы цифрового строительства MStroy. Размер гранта нацпроекта „Цифровая экономика РФ“ составил 117 млн рублей, а общая стоимость проекта превышает 237 млн рублей», — говорится в сообщении.

Известно, что за 2021—2023 года платформа MStroy повысила производительность и выручку «Мостостроя-11» на 10% благодаря оптимизации бизнес-процессов. По данным Rusprofile, последняя известная выручка АО «Мостострой-11» (за 2021 год) составила 26 млрд рублей, а прибыль превысила 770 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания тюменского миллиардера и экс-депутата тюменской облдумы Николая Руссу «Мостострой-11» получила грант от «Сколково». Об этом сообщает медиацентр официального сайта инновационного центра. «Компания „Мостострой-11“ получила грант „Сколково“ на развитие проекта платформы цифрового строительства MStroy. Размер гранта нацпроекта „Цифровая экономика РФ“ составил 117 млн рублей, а общая стоимость проекта превышает 237 млн рублей», — говорится в сообщении. Известно, что за 2021—2023 года платформа MStroy повысила производительность и выручку «Мостостроя-11» на 10% благодаря оптимизации бизнес-процессов. По данным Rusprofile, последняя известная выручка АО «Мостострой-11» (за 2021 год) составила 26 млрд рублей, а прибыль превысила 770 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...