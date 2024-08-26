26 августа 2024

Ирина Текслер передала автомобиль на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , текслер ирина
Ирина Текслер отправила очередной автомобиль на СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина вместе с коммерческим директором группы компаний «Сатурн» Ириной Мещеряковой передала бойцам СВО очередной автомобиль УАЗ «Буханка». Внедорожник будет служить в Луганской народной республике.

«Денис, наш земляк, приехал в отпуск в Сатку на 15 дней. В последний день отпуска он забрал автомобиль, чтобы пригнать его в свой мотострелковый и штурмовой полк 14-35», — рассказала Ирина Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Супруга губернатора поблагодарила всех жителей региона за помощь бойцам. Также она выразила благодарность руководителям малого и среднего бизнеса, кто включился в этот процесс.

Автомобиль был передан совместно с компанией «Сатурн»
Автомобиль был передан совместно с компанией «Сатурн»
Внедорожник будет помогать на СВО
Внедорожник будет помогать на СВО
Машину уже забрал боец
Машину уже забрал боец

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина вместе с коммерческим директором группы компаний «Сатурн» Ириной Мещеряковой передала бойцам СВО очередной автомобиль УАЗ «Буханка». Внедорожник будет служить в Луганской народной республике. «Денис, наш земляк, приехал в отпуск в Сатку на 15 дней. В последний день отпуска он забрал автомобиль, чтобы пригнать его в свой мотострелковый и штурмовой полк 14-35», — рассказала Ирина Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Супруга губернатора поблагодарила всех жителей региона за помощь бойцам. Также она выразила благодарность руководителям малого и среднего бизнеса, кто включился в этот процесс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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