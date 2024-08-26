Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина вместе с коммерческим директором группы компаний «Сатурн» Ириной Мещеряковой передала бойцам СВО очередной автомобиль УАЗ «Буханка». Внедорожник будет служить в Луганской народной республике.
«Денис, наш земляк, приехал в отпуск в Сатку на 15 дней. В последний день отпуска он забрал автомобиль, чтобы пригнать его в свой мотострелковый и штурмовой полк 14-35», — рассказала Ирина Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Супруга губернатора поблагодарила всех жителей региона за помощь бойцам. Также она выразила благодарность руководителям малого и среднего бизнеса, кто включился в этот процесс.
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