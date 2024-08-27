Полиция нашла человека, избившего подростка у ТК в Миассе: им оказался тюменец

Тюменец избил подростка у ТРК «Слон» в Миассе

27 августа 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

Челябинские полицейские разобрались в инциденте с избиением подростка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Полиция в Миассе (Челябинская область) нашла человека, который избил 17-летнего подростка у ТК «Слон». Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, напавшим оказался житель Тюмени. «В результате проделанного большого объема работы полицейские выяснили, что травмы подростку причинил 21-летний приезжий из Тюмени. Предварительно, конфликтная ситуация была связана с девушкой, с которой пытались познакомиться оба молодых человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что расследование инцидента было поставлено на контроль руководством областного главка. Напряжение придавал тот факт, что по изначальным сообщениям на подростка напала пьяная компания. В ходе выяснения обстоятельств информация не подтвердилась. Информация об избиении подростка дошла до главы СК РФ Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить в отношении напавших уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция в Миассе (Челябинская область) нашла человека, который избил 17-летнего подростка у ТК «Слон». Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, напавшим оказался житель Тюмени. «В результате проделанного большого объема работы полицейские выяснили, что травмы подростку причинил 21-летний приезжий из Тюмени. Предварительно, конфликтная ситуация была связана с девушкой, с которой пытались познакомиться оба молодых человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что расследование инцидента было поставлено на контроль руководством областного главка. Напряжение придавал тот факт, что по изначальным сообщениям на подростка напала пьяная компания. В ходе выяснения обстоятельств информация не подтвердилась. Информация об избиении подростка дошла до главы СК РФ Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить в отношении напавших уголовное дело.