Британия ввела санкции против ВКС РФ

10 сентября 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Британия ввела санкции против некоторых военных структур России Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили в британском правительстве . Также ограничения затронули российское командование военно-транспортной авиации и 924-й Государственный центр беспилотной авиации. Постоянно вводят против России санкции и США. В связи с этим заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что ни экс-глава страны Дональд Трамп в случае его избрания на пост президента Штатов, ни его соперник Камала Харрис не снимут санкции с России. Медведев охарактеризовал Трампа как прагматика и системного политика, несмотря на его экстравагантность и самовлюбленность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили в британском правительстве. Также ограничения затронули российское командование военно-транспортной авиации и 924-й Государственный центр беспилотной авиации. Постоянно вводят против России санкции и США. В связи с этим заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что ни экс-глава страны Дональд Трамп в случае его избрания на пост президента Штатов, ни его соперник Камала Харрис не снимут санкции с России. Медведев охарактеризовал Трампа как прагматика и системного политика, несмотря на его экстравагантность и самовлюбленность.