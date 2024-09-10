Британия ввела санкции против ВКС РФ

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Вооруженные силы РФ. stock, вертолет, вкс, stock
Британия ввела санкции против некоторых военных структур России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили в британском правительстве. Также ограничения затронули российское командование военно-транспортной авиации и 924-й Государственный центр беспилотной авиации.

Постоянно вводят против России санкции и США. В связи с этим заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что ни экс-глава страны Дональд Трамп в случае его избрания на пост президента Штатов, ни его соперник Камала Харрис не снимут санкции с России. Медведев охарактеризовал Трампа как прагматика и системного политика, несмотря на его экстравагантность и самовлюбленность.

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Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили в британском правительстве. Также ограничения затронули российское командование военно-транспортной авиации и 924-й Государственный центр беспилотной авиации. Постоянно вводят против России санкции и США. В связи с этим заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что ни экс-глава страны Дональд Трамп в случае его избрания на пост президента Штатов, ни его соперник Камала Харрис не снимут санкции с России. Медведев охарактеризовал Трампа как прагматика и системного политика, несмотря на его экстравагантность и самовлюбленность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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