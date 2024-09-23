В челябинском муниципалитете стартует отопительный сезон

В дома жителей Коркинского округа стали подавать тепло
© Служба новостей «URA.RU»
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В Коркино отопительный сезон стартует с 24 сентября Фото:

В Коркинском муниципальном округе Челябинской области с 24 сентября стартует отопительный сезон. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации округа, в первую очередь к источнику тепла подключат школы, детские сады и больницы.

«С учетом всех обстоятельств, глава округа Наталья Лощинина поручила начать отопительный период со вторника, 24 сентября. В первую очередь, подключаться будут детские образовательные учреждения и больницы. К концу недели начнется подключение жилого фонда и других потребителей», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

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Первыми в области тепло в домах получили жители Кусинского, Саткинского и Октябрьского районов. Также раньше всех отопление включили в Трехгорном и Озерске. Во всех случаях первыми к источнику тепла подключают больницы, школы и детские сады.

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В Коркинском муниципальном округе Челябинской области с 24 сентября стартует отопительный сезон. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации округа, в первую очередь к источнику тепла подключат школы, детские сады и больницы. «С учетом всех обстоятельств, глава округа Наталья Лощинина поручила начать отопительный период со вторника, 24 сентября. В первую очередь, подключаться будут детские образовательные учреждения и больницы. К концу недели начнется подключение жилого фонда и других потребителей», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. Первыми в области тепло в домах получили жители Кусинского, Саткинского и Октябрьского районов. Также раньше всех отопление включили в Трехгорном и Озерске. Во всех случаях первыми к источнику тепла подключают больницы, школы и детские сады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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