В челябинском муниципалитете стартует отопительный сезон

В Коркинском муниципальном округе Челябинской области с 24 сентября стартует отопительный сезон. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации округа, в первую очередь к источнику тепла подключат школы, детские сады и больницы.
«С учетом всех обстоятельств, глава округа Наталья Лощинина поручила начать отопительный период со вторника, 24 сентября. В первую очередь, подключаться будут детские образовательные учреждения и больницы. К концу недели начнется подключение жилого фонда и других потребителей», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.
Первыми в области тепло в домах получили жители Кусинского, Саткинского и Октябрьского районов. Также раньше всех отопление включили в Трехгорном и Озерске. Во всех случаях первыми к источнику тепла подключают больницы, школы и детские сады.
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