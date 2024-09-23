В челябинском муниципалитете стартует отопительный сезон

В дома жителей Коркинского округа стали подавать тепло

23 сентября 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

В Коркино отопительный сезон стартует с 24 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Коркинском муниципальном округе Челябинской области с 24 сентября стартует отопительный сезон. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации округа, в первую очередь к источнику тепла подключат школы, детские сады и больницы. «С учетом всех обстоятельств, глава округа Наталья Лощинина поручила начать отопительный период со вторника, 24 сентября. В первую очередь, подключаться будут детские образовательные учреждения и больницы. К концу недели начнется подключение жилого фонда и других потребителей», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. Новость по теме Главы четырех челябинских муниципалитетов дали старт отопительному сезону Первыми в области тепло в домах получили жители Кусинского, Саткинского и Октябрьского районов. Также раньше всех отопление включили в Трехгорном и Озерске. Во всех случаях первыми к источнику тепла подключают больницы, школы и детские сады. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коркинском муниципальном округе Челябинской области с 24 сентября стартует отопительный сезон. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации округа, в первую очередь к источнику тепла подключат школы, детские сады и больницы. «С учетом всех обстоятельств, глава округа Наталья Лощинина поручила начать отопительный период со вторника, 24 сентября. В первую очередь, подключаться будут детские образовательные учреждения и больницы. К концу недели начнется подключение жилого фонда и других потребителей», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. Первыми в области тепло в домах получили жители Кусинского, Саткинского и Октябрьского районов. Также раньше всех отопление включили в Трехгорном и Озерске. Во всех случаях первыми к источнику тепла подключают больницы, школы и детские сады.