В Перми выбрали лучшую будущую маму края. Фоторепортаж

Ольга Снегирь завоевала симпатии зрителей
В Доме творчества «Губерния» в Перми выбрали лучшую будущую маму края. Победительницей конкурса стала Ольга Снегирь. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. О том, как проходил конкурс беременных пермячек — в фоторепортаже агентства.
«Четырнадцать будущих мам участвовали в Пермском краевом конкурсе. Победила Ольга Снегирь. Женщин поддерживали их мужья и дети, зрители встречали участниц аплодисментами», — передает журналист.
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