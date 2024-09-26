26 сентября 2024

В Перми выбрали лучшую будущую маму края. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Краевой конкурс для будущих мам. Пермь, снегирь ольга
Ольга Снегирь завоевала симпатии зрителей Фото:

В Доме творчества «Губерния» в Перми выбрали лучшую будущую маму края. Победительницей конкурса стала Ольга Снегирь. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. О том, как проходил конкурс беременных пермячек — в фоторепортаже агентства.

«Четырнадцать будущих мам участвовали в Пермском краевом конкурсе. Победила Ольга Снегирь. Женщин поддерживали их мужья и дети, зрители встречали участниц аплодисментами», — передает журналист.

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В Доме творчества «Губерния» в Перми выбрали лучшую будущую маму края. Победительницей конкурса стала Ольга Снегирь. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. О том, как проходил конкурс беременных пермячек — в фоторепортаже агентства. «Четырнадцать будущих мам участвовали в Пермском краевом конкурсе. Победила Ольга Снегирь. Женщин поддерживали их мужья и дети, зрители встречали участниц аплодисментами», — передает журналист.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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