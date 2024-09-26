26 сентября 2024

ФСБ провела операцию в аэропорту Кольцово. Фото, видео

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Силовики выявили шестерых нелегалов Фото:

На территории екатеринбургского аэропорта Кольцово утром 27 сентября сотрудники регионального УФСБ, полиции и военкомата провели облаву на нелегальных мигрантов и иностранцев, избегающих службу в армии. В ходе операции пойманы шесть нелегалов, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.

«Задержаны шесть иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, и четверо иностранцев, не имевших права управления транспортом. Также вручены 11 повесток гражданам, не состоящим на воинском учете, для явки в военный комиссариат», — следует из сообщения.

В ходе мероприятий проводилась агитация на заключение контракта с Минобороны РФ. Всего было проведено 15 бесед, в которых гражданам предложили отправиться на военную службу.

Ранее масштабный рейд по поимке мигрантов и нарушителей ПДД провели в Екатеринбурге. В ночь на 26 сентября силовики задержали 36 человек, среди которых оказались иностранцы, находящиеся на территории РФ незаконно.

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На территории екатеринбургского аэропорта Кольцово утром 27 сентября сотрудники регионального УФСБ, полиции и военкомата провели облаву на нелегальных мигрантов и иностранцев, избегающих службу в армии. В ходе операции пойманы шесть нелегалов, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО. «Задержаны шесть иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, и четверо иностранцев, не имевших права управления транспортом. Также вручены 11 повесток гражданам, не состоящим на воинском учете, для явки в военный комиссариат», — следует из сообщения. В ходе мероприятий проводилась агитация на заключение контракта с Минобороны РФ. Всего было проведено 15 бесед, в которых гражданам предложили отправиться на военную службу. Ранее масштабный рейд по поимке мигрантов и нарушителей ПДД провели в Екатеринбурге. В ночь на 26 сентября силовики задержали 36 человек, среди которых оказались иностранцы, находящиеся на территории РФ незаконно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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