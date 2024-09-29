Екатеринбуржцы просят снести миграционный центр из-за диких иностранцев

Екатеринбуржцы собирают подписи для переноса миграционного центра на Сулимова

30 сентября 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Петицию о переносе миграционного центра поддержали сотни человек Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Екатеринбурга создали петицию, чтобы перенести миграционный центр с ул. Сулимова, 46 из-за агрессивных иностранцев, которые оскорбляют граждан, устраивают потасовки и мусорят. Петиция, которую поддержали уже 331 человек, появилась на сайте Российской общественной инициативы. «Мигранты сбиваются в группы, кричат, ругаются матом, пристают к девушкам, оккупируют соседние дворы, курят под окнами жилых домов. Нужду справляют прямо во дворах, на замечания реагируют агрессией, оскорбляя как граждан, так и страну в целом. Кушают фастфуды тут же, во дворах, и тут же оставляют за собой мусор. В близлежащих скверах и парках организуют стихийные лежбища», — следует из инициативы. По словам организатора, автомобили иностранцев занимают все парковочные места у домов, а некоторые водители даже нарушают ПДД. «На замечания отвечают хамством и агрессией. Жителям окрестных домов машины парковать стало некуда», — отмечено в сообщении. Жильцы пожаловались и на то, что в соседнем ТРЦ «Парк Хаус» невозможно оставлять детей из-за присутствия иностранцев, которые их пугают. Ранее возле учреждения на ул. Сулимова, 46, мигрант напал на съемочную группу местного телеканала из-за их вмешательства в нелегальную раздачу SIM-карт. Обидчик испортил оборудование и ударил девушку. Пострадавшие написали заявление в СКР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Екатеринбурга создали петицию, чтобы перенести миграционный центр с ул. Сулимова, 46 из-за агрессивных иностранцев, которые оскорбляют граждан, устраивают потасовки и мусорят. Петиция, которую поддержали уже 331 человек, появилась на сайте Российской общественной инициативы. «Мигранты сбиваются в группы, кричат, ругаются матом, пристают к девушкам, оккупируют соседние дворы, курят под окнами жилых домов. Нужду справляют прямо во дворах, на замечания реагируют агрессией, оскорбляя как граждан, так и страну в целом. Кушают фастфуды тут же, во дворах, и тут же оставляют за собой мусор. В близлежащих скверах и парках организуют стихийные лежбища», — следует из инициативы. По словам организатора, автомобили иностранцев занимают все парковочные места у домов, а некоторые водители даже нарушают ПДД. «На замечания отвечают хамством и агрессией. Жителям окрестных домов машины парковать стало некуда», — отмечено в сообщении. Жильцы пожаловались и на то, что в соседнем ТРЦ «Парк Хаус» невозможно оставлять детей из-за присутствия иностранцев, которые их пугают. Ранее возле учреждения на ул. Сулимова, 46, мигрант напал на съемочную группу местного телеканала из-за их вмешательства в нелегальную раздачу SIM-карт. Обидчик испортил оборудование и ударил девушку. Пострадавшие написали заявление в СКР.