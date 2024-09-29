29 сентября 2024

Екатеринбуржцы просят снести миграционный центр из-за диких иностранцев

Екатеринбуржцы собирают подписи для переноса миграционного центра на Сулимова
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты у экзаменационного отдела ГИБДД. Екатеринбург , мигранты, телефон в руке
Петицию о переносе миграционного центра поддержали сотни человек Фото:

Жители Екатеринбурга создали петицию, чтобы перенести миграционный центр с ул. Сулимова, 46 из-за агрессивных иностранцев, которые оскорбляют граждан, устраивают потасовки и мусорят. Петиция, которую поддержали уже 331 человек, появилась на сайте Российской общественной инициативы.

«Мигранты сбиваются в группы, кричат, ругаются матом, пристают к девушкам, оккупируют соседние дворы, курят под окнами жилых домов. Нужду справляют прямо во дворах, на замечания реагируют агрессией, оскорбляя как граждан, так и страну в целом. Кушают фастфуды тут же, во дворах, и тут же оставляют за собой мусор. В близлежащих скверах и парках организуют стихийные лежбища», — следует из инициативы.

По словам организатора, автомобили иностранцев занимают все парковочные места у домов, а некоторые водители даже нарушают ПДД. «На замечания отвечают хамством и агрессией. Жителям окрестных домов машины парковать стало некуда», — отмечено в сообщении. Жильцы пожаловались и на то, что в соседнем ТРЦ «Парк Хаус» невозможно оставлять детей из-за присутствия иностранцев, которые их пугают.

Ранее возле учреждения на ул. Сулимова, 46, мигрант напал на съемочную группу местного телеканала из-за их вмешательства в нелегальную раздачу SIM-карт. Обидчик испортил оборудование и ударил девушку. Пострадавшие написали заявление в СКР.

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Жители Екатеринбурга создали петицию, чтобы перенести миграционный центр с ул. Сулимова, 46 из-за агрессивных иностранцев, которые оскорбляют граждан, устраивают потасовки и мусорят. Петиция, которую поддержали уже 331 человек, появилась на сайте Российской общественной инициативы. «Мигранты сбиваются в группы, кричат, ругаются матом, пристают к девушкам, оккупируют соседние дворы, курят под окнами жилых домов. Нужду справляют прямо во дворах, на замечания реагируют агрессией, оскорбляя как граждан, так и страну в целом. Кушают фастфуды тут же, во дворах, и тут же оставляют за собой мусор. В близлежащих скверах и парках организуют стихийные лежбища», — следует из инициативы. По словам организатора, автомобили иностранцев занимают все парковочные места у домов, а некоторые водители даже нарушают ПДД. «На замечания отвечают хамством и агрессией. Жителям окрестных домов машины парковать стало некуда», — отмечено в сообщении. Жильцы пожаловались и на то, что в соседнем ТРЦ «Парк Хаус» невозможно оставлять детей из-за присутствия иностранцев, которые их пугают. Ранее возле учреждения на ул. Сулимова, 46, мигрант напал на съемочную группу местного телеканала из-за их вмешательства в нелегальную раздачу SIM-карт. Обидчик испортил оборудование и ударил девушку. Пострадавшие написали заявление в СКР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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