Власти объяснили установку прозрачных дверей в гимназии Екатеринбурга

Прозрачные двери в екатеринбургской гимназии установили для борьбы с курением
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Открытие медицинского и общественного центров первой очереди кампуса УрФУ. Екатеринбург, туалет, унитаз, допинг, раковина, сбор анализов, медицинский центр новокольцовский
Прозрачные двери в туалете гимназии установили в прошлом году (архивное фото) Фото:

Прозрачные двери в туалете екатеринбургской гимназии №13 (ул. Карла Маркса, 33) установили еще прошлым летом для борьбы с курением. При этом по-настоящему приватные зоны такими и остаются, заявила URA.RU директор гимназии Римма Стихина.

«Прозрачные двери в туалеты установлены прошлым летом, в зону видимости попадает только раковина. Все кабинки в приватные места туалета закрыты и не видны. С установкой таких дверей дети стали дисциплинированнее, жалоб или обращений не было», — пояснила Стихина.

Часть родителей поддержала нововведение, отметив сокращение количества вандализма. Остальные не оценили инициативу, обратившись с жалобой в прокуратуру. По их словам, детям неловко пользоваться туалетом, а один из учеников постеснялся туда зайти, из-за чего испачкал свои штаны.

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Прозрачные двери в туалете екатеринбургской гимназии №13 (ул. Карла Маркса, 33) установили еще прошлым летом для борьбы с курением. При этом по-настоящему приватные зоны такими и остаются, заявила URA.RU директор гимназии Римма Стихина. «Прозрачные двери в туалеты установлены прошлым летом, в зону видимости попадает только раковина. Все кабинки в приватные места туалета закрыты и не видны. С установкой таких дверей дети стали дисциплинированнее, жалоб или обращений не было», — пояснила Стихина. Часть родителей поддержала нововведение, отметив сокращение количества вандализма. Остальные не оценили инициативу, обратившись с жалобой в прокуратуру. По их словам, детям неловко пользоваться туалетом, а один из учеников постеснялся туда зайти, из-за чего испачкал свои штаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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