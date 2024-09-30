Власти объяснили установку прозрачных дверей в гимназии Екатеринбурга

Прозрачные двери в екатеринбургской гимназии установили для борьбы с курением

30 сентября 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Прозрачные двери в туалете гимназии установили в прошлом году (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Прозрачные двери в туалете екатеринбургской гимназии №13 (ул. Карла Маркса, 33) установили еще прошлым летом для борьбы с курением. При этом по-настоящему приватные зоны такими и остаются, заявила URA.RU директор гимназии Римма Стихина. «Прозрачные двери в туалеты установлены прошлым летом, в зону видимости попадает только раковина. Все кабинки в приватные места туалета закрыты и не видны. С установкой таких дверей дети стали дисциплинированнее, жалоб или обращений не было», — пояснила Стихина. Часть родителей поддержала нововведение, отметив сокращение количества вандализма. Остальные не оценили инициативу, обратившись с жалобой в прокуратуру. По их словам, детям неловко пользоваться туалетом, а один из учеников постеснялся туда зайти, из-за чего испачкал свои штаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прозрачные двери в туалете екатеринбургской гимназии №13 (ул. Карла Маркса, 33) установили еще прошлым летом для борьбы с курением. При этом по-настоящему приватные зоны такими и остаются, заявила URA.RU директор гимназии Римма Стихина. «Прозрачные двери в туалеты установлены прошлым летом, в зону видимости попадает только раковина. Все кабинки в приватные места туалета закрыты и не видны. С установкой таких дверей дети стали дисциплинированнее, жалоб или обращений не было», — пояснила Стихина. Часть родителей поддержала нововведение, отметив сокращение количества вандализма. Остальные не оценили инициативу, обратившись с жалобой в прокуратуру. По их словам, детям неловко пользоваться туалетом, а один из учеников постеснялся туда зайти, из-за чего испачкал свои штаны.