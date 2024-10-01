В Свердловской области завоют сирены

По всей стране 2 октября завоют сирены
В Екатеринбурге и городах Свердловской области в 10.40 завоют сирены. Так МЧС России проверит 2 октября систему оповещения по всей стране.
«Уже сегодня проверка системы оповещения в Свердловской области. В 10:40 прозвучат сирены и громкоговорители», — сообщила в telegram-канал пресс-служба МЧС Свердловской области.
В ведомстве добавили, что также в 10:43 может быть дан сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». «Повода для паники нет — будь спокоен», — добавили в МЧС региона.
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