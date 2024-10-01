01 октября 2024

В Свердловской области завоют сирены

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с МЧС. Курган, рупор, громкоговоритель, мегафон, воздушная тревога
По всей стране 2 октября завоют сирены Фото:

В Екатеринбурге и городах Свердловской области в 10.40 завоют сирены. Так МЧС России проверит 2 октября систему оповещения по всей стране.

«Уже сегодня проверка системы оповещения в Свердловской области. В 10:40 прозвучат сирены и громкоговорители», — сообщила в telegram-канал пресс-служба МЧС Свердловской области.

В ведомстве добавили, что также в 10:43 может быть дан сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». «Повода для паники нет — будь спокоен», — добавили в МЧС региона.

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В Екатеринбурге и городах Свердловской области в 10.40 завоют сирены. Так МЧС России проверит 2 октября систему оповещения по всей стране. «Уже сегодня проверка системы оповещения в Свердловской области. В 10:40 прозвучат сирены и громкоговорители», — сообщила в telegram-канал пресс-служба МЧС Свердловской области. В ведомстве добавили, что также в 10:43 может быть дан сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». «Повода для паники нет — будь спокоен», — добавили в МЧС региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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