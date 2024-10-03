Жители ХМАО пожаловались Кухаруку, что боятся отпускать детей в школу

Родители школьников городского поселения Талинка (Октябрьский район) пожаловались губернатору региона Руслану Кухаруку на аварийное состояние школы, в которую они боятся отпускать детей. Деревянное здание настолько изношено, что косметический ремонт не решит проблемы. Об этом URA.RU рассказала жительница Талинки Ольга.
«Переживаем за жизнь и здоровье наших детей, так как в таком здании невозможно и опасно находиться. Сегодня есть острый запрос на новую школу, строительство которой необходимо начать уже в 2025 году», — рассказала журналисту агентства югорчанка.
В администрации Октябрьского района пояснили, что находятся в стадии ожидания протокольных поручений от губернатора региона по поводу переноса сроков строительства новой школы на 2025-2027 годы. «В рамках подготовки к учебному году для поддержания старого здания школы в нормативном состоянии из бюджета района выделены средства в размере 5,5 миллионов рублей. К зиме объект готов», — отметили в районной мэрии.
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