Жители ХМАО пожаловались Кухаруку, что боятся отпускать детей в школу

В Талинке родители пожаловались Кухаруку на ветхую школу
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Жители ХМАО пожаловались Кухаруку, что боятся отпускать детей в школу
Жители ХМАО пожаловались Кухаруку, что боятся отпускать детей в школу Фото:

Родители школьников городского поселения Талинка (Октябрьский район) пожаловались губернатору региона Руслану Кухаруку на аварийное состояние школы, в которую они боятся отпускать детей. Деревянное здание настолько изношено, что косметический ремонт не решит проблемы. Об этом URA.RU рассказала жительница Талинки Ольга.

«Переживаем за жизнь и здоровье наших детей, так как в таком здании невозможно и опасно находиться. Сегодня есть острый запрос на новую школу, строительство которой необходимо начать уже в 2025 году», — рассказала журналисту агентства югорчанка.

В администрации Октябрьского района пояснили, что находятся в стадии ожидания протокольных поручений от губернатора региона по поводу переноса сроков строительства новой школы на 2025-2027 годы. «В рамках подготовки к учебному году для поддержания старого здания школы в нормативном состоянии из бюджета района выделены средства в размере 5,5 миллионов рублей. К зиме объект готов», — отметили в районной мэрии.

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Родители школьников городского поселения Талинка (Октябрьский район) пожаловались губернатору региона Руслану Кухаруку на аварийное состояние школы, в которую они боятся отпускать детей. Деревянное здание настолько изношено, что косметический ремонт не решит проблемы. Об этом URA.RU рассказала жительница Талинки Ольга. «Переживаем за жизнь и здоровье наших детей, так как в таком здании невозможно и опасно находиться. Сегодня есть острый запрос на новую школу, строительство которой необходимо начать уже в 2025 году», — рассказала журналисту агентства югорчанка. В администрации Октябрьского района пояснили, что находятся в стадии ожидания протокольных поручений от губернатора региона по поводу переноса сроков строительства новой школы на 2025-2027 годы. «В рамках подготовки к учебному году для поддержания старого здания школы в нормативном состоянии из бюджета района выделены средства в размере 5,5 миллионов рублей. К зиме объект готов», — отметили в районной мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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