Екатеринбургский футбольный клуб «СиндЕкат» из Медиалиги выиграл у лидера таблицы Кубка Надежды — «Ромы», сохранив возможность выхода в зону плей-офф. Соперник уральцев шел до этого без поражений. Счет составил 2:0.
«Матч получился практически односторонним: уральцы постоянно контролировали мяч, создавали голевые моменты, прессинговали соперника», — отметили в пресс-службе «СиндЕката». Первый гол был забит Владиславом «Vlad» Хатаженковым после переигровки спорного момента, а второй гол на счет уральцев записал Дмитрий «Admin» Мамчич в конце первого тайма.
В матче также произошла стычка между игроками обеих команд, что привело к выдаче трех желтых карточек. Несмотря на попытки ФК «Рома» отыграться во втором тайме, защита «СиндЕката» оказалась неприступной, и ворота екатеринбуржцев остались не взятыми до конца матча.
В конце августа ФК «СиндЕкат» подписал известного бойца-кулачника Гаджи Автомата. Вскоре он вместе с партнером по команде — полузащитником Максимом Цепелевым — запустил шоу «Надежные новости» о медиафутболе.
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