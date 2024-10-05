05 октября 2024

Футбольный медиаклуб «СиндЕкат» выиграл у лидера чемпионата. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«СиндЕкат» уверенно обыграл соперника
«СиндЕкат» уверенно обыграл соперника Фото:

Екатеринбургский футбольный клуб «СиндЕкат» из Медиалиги выиграл у лидера таблицы Кубка Надежды — «Ромы», сохранив возможность выхода в зону плей-офф. Соперник уральцев шел до этого без поражений. Счет составил 2:0.

«Матч получился практически односторонним: уральцы постоянно контролировали мяч, создавали голевые моменты, прессинговали соперника», — отметили в пресс-службе «СиндЕката». Первый гол был забит Владиславом «Vlad» Хатаженковым после переигровки спорного момента, а второй гол на счет уральцев записал Дмитрий «Admin» Мамчич в конце первого тайма.

В матче также произошла стычка между игроками обеих команд, что привело к выдаче трех желтых карточек. Несмотря на попытки ФК «Рома» отыграться во втором тайме, защита «СиндЕката» оказалась неприступной, и ворота екатеринбуржцев остались не взятыми до конца матча.

В конце августа ФК «СиндЕкат» подписал известного бойца-кулачника Гаджи Автомата. Вскоре он вместе с партнером по команде — полузащитником Максимом Цепелевым — запустил шоу «Надежные новости» о медиафутболе.

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Екатеринбургский футбольный клуб «СиндЕкат» из Медиалиги выиграл у лидера таблицы Кубка Надежды — «Ромы», сохранив возможность выхода в зону плей-офф. Соперник уральцев шел до этого без поражений. Счет составил 2:0. «Матч получился практически односторонним: уральцы постоянно контролировали мяч, создавали голевые моменты, прессинговали соперника», — отметили в пресс-службе «СиндЕката». Первый гол был забит Владиславом «Vlad» Хатаженковым после переигровки спорного момента, а второй гол на счет уральцев записал Дмитрий «Admin» Мамчич в конце первого тайма. В матче также произошла стычка между игроками обеих команд, что привело к выдаче трех желтых карточек. Несмотря на попытки ФК «Рома» отыграться во втором тайме, защита «СиндЕката» оказалась неприступной, и ворота екатеринбуржцев остались не взятыми до конца матча. В конце августа ФК «СиндЕкат» подписал известного бойца-кулачника Гаджи Автомата. Вскоре он вместе с партнером по команде — полузащитником Максимом Цепелевым — запустил шоу «Надежные новости» о медиафутболе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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