Житель Екатеринбурга воровал в Перми алкоголь и куртки

Сотрудники полиции поймали жителя Екатеринбурга, который приезжал в Пермь, чтобы воровать из магазинов алкоголь, верхнюю одежду и бытовую технику. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело.
«По версии следствия в течение года житель Екатеринбурга приезжал в Пермь, чтобы украсть из магазинов мелкую бытовую технику, элитный алкоголь и верхнюю одежду. С награбленным он возвращался домой и сбывал. Ущерб от его деятельности составил более 78 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
В отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы для рассмотрения в суд.
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