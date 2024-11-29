Житель Екатеринбурга воровал в Перми алкоголь и куртки

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Полицейские поймали серийного вора
Полицейские поймали серийного вора Фото:

Сотрудники полиции поймали жителя Екатеринбурга, который приезжал в Пермь, чтобы воровать из магазинов алкоголь, верхнюю одежду и бытовую технику. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия в течение года житель Екатеринбурга приезжал в Пермь, чтобы украсть из магазинов мелкую бытовую технику, элитный алкоголь и верхнюю одежду. С награбленным он возвращался домой и сбывал. Ущерб от его деятельности составил более 78 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

В отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы для рассмотрения в суд.

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Сотрудники полиции поймали жителя Екатеринбурга, который приезжал в Пермь, чтобы воровать из магазинов алкоголь, верхнюю одежду и бытовую технику. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело. «По версии следствия в течение года житель Екатеринбурга приезжал в Пермь, чтобы украсть из магазинов мелкую бытовую технику, элитный алкоголь и верхнюю одежду. С награбленным он возвращался домой и сбывал. Ущерб от его деятельности составил более 78 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. В отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы для рассмотрения в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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