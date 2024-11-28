28 ноября 2024

Свердловские власти вложат миллиарды в ледовую арену УГМК и технопарк. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые эскизы ледовой арены УГМК, угмк арена, ледовая арена
В ледовую арену инвестируют 1,5 млрд рублей (рендер объекта) Фото:

Правительство Свердловской области выделит два миллиарда рублей на развитие технопарка высоких технологий «Университетский» и ледовой арены УГМК. Увеличение бюджетных инвестиций анонсировал замгубернатора, министр по управлению государственным имуществом региона Алексей Кузнецов в ходе заседания комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству, которое провел депутат заксо и глава комитета Альберт Абзалов. Об этом URA.RU рассказали в управлении информполитики парламента.

«Запланировано увеличение бюджетных инвестиций АО „Уральский университетский комплекс“ на 500 млн рублей. Средства направят на развитие инновационной деятельности технопарка высоких технологий Свердловской области „Университетский“. В целях осуществления капитальных вложений в объект капстроительства ледовой арены предусмотрено увеличение бюджетных инвестиций АО „Ледовая арена“ на миллиард рублей в программе 2024 года», — сказал Кузнецов. Еще полмиллиарда в арену инвестируют в 2025-м.

В дополнение к этим мерам, на заседании также обсуждались законодательные инициативы по развитию креативных индустрий в Свердловской области. Региональный министр инвестиций и развития Вадим Третьяков представил проект закона, который направлен на регулирование отношений в данной сфере. В заседании также приняли участие депутаты Владимир Загайнов, Габбас Даутов и Владимир Рощупкин.

Правозащитник Ольга Петерзен. Екатеринбург
Альберт Абзалов провел заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству
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Правительство Свердловской области выделит два миллиарда рублей на развитие технопарка высоких технологий «Университетский» и ледовой арены УГМК. Увеличение бюджетных инвестиций анонсировал замгубернатора, министр по управлению государственным имуществом региона Алексей Кузнецов в ходе заседания комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству, которое провел депутат заксо и глава комитета Альберт Абзалов. Об этом URA.RU рассказали в управлении информполитики парламента. «Запланировано увеличение бюджетных инвестиций АО „Уральский университетский комплекс“ на 500 млн рублей. Средства направят на развитие инновационной деятельности технопарка высоких технологий Свердловской области „Университетский“. В целях осуществления капитальных вложений в объект капстроительства ледовой арены предусмотрено увеличение бюджетных инвестиций АО „Ледовая арена“ на миллиард рублей в программе 2024 года», — сказал Кузнецов. Еще полмиллиарда в арену инвестируют в 2025-м. В дополнение к этим мерам, на заседании также обсуждались законодательные инициативы по развитию креативных индустрий в Свердловской области. Региональный министр инвестиций и развития Вадим Третьяков представил проект закона, который направлен на регулирование отношений в данной сфере. В заседании также приняли участие депутаты Владимир Загайнов, Габбас Даутов и Владимир Рощупкин.
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