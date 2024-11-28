Мэрия Екатеринбурга закупит 570 новых трамваев, автобусов и троллейбусов

29 ноября 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

В 2025 году мэрия Екатеринбурга обещает закупить 50 новых троллейбусов Фото: Илья Московец © URA.RU В ближайшие два года мэрия Екатеринбурга планирует закупить в рамках транспортной реформы 570 единиц новой техники. В 2025 году власти хотят обновить 15 автобусов особо большого класса, 120 большого класса, 50 среднего класса, а также 50 трамваев и 50 троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на постановление мэра Алексея Орлова. «Продолжится обновление парка подвижного состава — в следующие два года планируется обновить 570 единиц техники. 2025 год: 15 автобусов особо большого класса, 120 большого класса, 50 среднего класса, 50 трамваев и 50 троллейбусов», — отметили в департаменте информполитики мэрии. В 2026 году власти города планируют закупить еще 15 новых автобусов особо большого класса, 125 большого класса, 70 среднего класса, 50 трамваев и чуть меньше троллейбусов — 50 штук. Ранее в неофициальном telegram-канале мэрии говорилось, что в ближайшие два года будет закуплено порядка 400 новых автобусов, 100 трамваев и 75 троллейбусов. Первые приобретенные в рамках транспортной реформы низкопольные троллейбусы от «Синары» пришли в Екатеринбург 27 ноября. До конца декабря город получит еще 48 таких машин. Всего в 2024 году город планировал обновить 50 моделей троллейбусов. А также до 23 декабря закупить два новых низкопольных трамвая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшие два года мэрия Екатеринбурга планирует закупить в рамках транспортной реформы 570 единиц новой техники. В 2025 году власти хотят обновить 15 автобусов особо большого класса, 120 большого класса, 50 среднего класса, а также 50 трамваев и 50 троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на постановление мэра Алексея Орлова. «Продолжится обновление парка подвижного состава — в следующие два года планируется обновить 570 единиц техники. 2025 год: 15 автобусов особо большого класса, 120 большого класса, 50 среднего класса, 50 трамваев и 50 троллейбусов», — отметили в департаменте информполитики мэрии. В 2026 году власти города планируют закупить еще 15 новых автобусов особо большого класса, 125 большого класса, 70 среднего класса, 50 трамваев и чуть меньше троллейбусов — 50 штук. Ранее в неофициальном telegram-канале мэрии говорилось, что в ближайшие два года будет закуплено порядка 400 новых автобусов, 100 трамваев и 75 троллейбусов. Первые приобретенные в рамках транспортной реформы низкопольные троллейбусы от «Синары» пришли в Екатеринбург 27 ноября. До конца декабря город получит еще 48 таких машин. Всего в 2024 году город планировал обновить 50 моделей троллейбусов. А также до 23 декабря закупить два новых низкопольных трамвая.